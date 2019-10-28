В столице зафиксировали третий случай дифтерии, город остался без единой дозы сыворотки, – СМИ

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В Киеве зафиксирован третий случай дифтерии
В Киеве зафиксирован третий случай дифтерии / volnovakha.city

В Киеве диагностировали третий случай заболевания дифтерией. Вечером, 28 октября, мужчину доставили в инфекционное отделение Александровской больницы.

Перед этим в Киеве на больную дифтерией пациентку использовали все дозы специальной сыворотки, которые были в столице, сообщает ТСН.

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Впервые случай заболевания дифтерией в Киеве зафиксировали 24 октября. Заболел 9-летний школьник одного из столичных лицеев. Он не был привитым от дифтерии из-за отказа родителей.

Департамент образования и науки КМГА объявил о карантине в классе, где учился мальчик. Его одноклассников осмотрели, а в классе провели дезинфекцию. Также в департаменте пригласили всех учеников на общий осмотр к лору, который придет в медицинский кабинет лицея.

 

 
Дифтерия – что это?

Острое инфекционное заболевание, которое поражает надпочечники, а также органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

Дифтерия может вызвать смертельно опасные осложнения.

 

Самым эффективным методом профилактики является прививка. Правда, вакцина не дает 100% гарантии защиты человека от поражения, однако у больного с прививкой дифтерия протекает в значительно более легкой форме или симптомы могут вовсе не проявляться. Во втором случае человек является только носителем.

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Автор: Михаил Года
Теги: Здоровье Лечение Новости Киева Дифтерия в Украине
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