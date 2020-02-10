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В столичном университете эвакуировали людей из-за плохого самочувствия студента из Китая

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В Национальном авиационном университете проводят эвакуацию / Фото из открытых источников

В Национальном авиационном университете в Киеве проводят эвакуацию после того, как один из студентов из Китая потерял сознание. Позже стало известно, что у парня поднялось давление.

В понедельник, 10 февраля, во время пары одному из китайских студентов стало плохо и он потерял сознание. Парня экстренно госпитализировали, об этом передает "Киев оперативный".

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В университете из-за инцидента эвакуировали весь этаж. Позже парень пришел в сознание и пояснил, что причиной обморока стали подъем на 11 этаж пешком и переутомление, которые вызвали высокое давление.

Последние данные о распространении китайского вируса:

  • По состоянию на 10 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 910 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Киева Здоровье Лечение Новости Здоровье Коронавирус 2020
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