В Сторожинецкой райбольнице на Буковине заняты все аппараты ИВЛ

В Сторожинецкой центральной районной больнице в Черновицкой области заняты все аппараты ИВЛ и оксигенаторы, которые используют для лечения тяжелых больных на COVID-19 или с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщил председатель Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов, пишет информагентство АСС.

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Балинов добавил, что также госпитализировали трех священников, один из них в тяжелом состоянии.

Мест для подключения тяжелых больных в Сторожинецкой ЦРБ не осталось. Все ИВЛ и оксигенаторы заняты. Ситуация реальная такова: все, кого примут в дальнейшем, будут на волю Божью. Есть еще 10 палат для больных COVID-19 или с подозрением на него. Но без возможности получить кислородную поддержку. Новые оксигенаторы должны быть через 7-10 дней,

– сказал председатель Сторожинецкой РГА.

Главный врач Сторожинецкой ЦРБ Александр Войцеховский добавил, что инфекционное отделение рассчитано на 7 больных и уже себя исчерпало.

"Перепрофилировали дополнительно гинекологическое отделение, лор-отделение, и вот уже сейчас перепрофилируем терапевтическое. Переводим его в гимназию", – добавил он.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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