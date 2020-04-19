24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В Сторожинецкой райбольнице на Буковине заняты все аппараты ИВЛ

- Читати новину українською
В Сторожинецкой райбольнице на Буковине заняты все аппараты ИВЛ / Unsplash

В Сторожинецкой центральной районной больнице в Черновицкой области заняты все аппараты ИВЛ и оксигенаторы, которые используют для лечения тяжелых больных на COVID-19 или с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщил председатель Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов, пишет информагентство АСС.

Читайте также Минздрав хочет закупить Ремдесивир для лечения коронавируса

Балинов добавил, что также госпитализировали трех священников, один из них в тяжелом состоянии.

Мест для подключения тяжелых больных в Сторожинецкой ЦРБ не осталось. Все ИВЛ и оксигенаторы заняты. Ситуация реальная такова: все, кого примут в дальнейшем, будут на волю Божью. Есть еще 10 палат для больных COVID-19 или с подозрением на него. Но без возможности получить кислородную поддержку. Новые оксигенаторы должны быть через 7-10 дней,
– сказал председатель Сторожинецкой РГА.

Главный врач Сторожинецкой ЦРБ Александр Войцеховский добавил, что инфекционное отделение рассчитано на 7 больных и уже себя исчерпало.

"Перепрофилировали дополнительно гинекологическое отделение, лор-отделение, и вот уже сейчас перепрофилируем терапевтическое. Переводим его в гимназию", – добавил он.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Новости Черновцов Черновицкая область Коронавирус COVID-19 Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
18 апреля 12:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
17 апреля 07:10 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
16 апреля 10:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
16 апреля 07:40 Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: список
Анастасія Лукашевська
15 апреля 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей