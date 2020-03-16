Зеленский: В субботу доставят миллион экспресс-тестов для выявления коронавируса

В субботу, а именно 21 марта, Украина ожидает прибытия миллиона экспресс-тестов для выявления коронавируса. По словам Владимира Зеленского, их должно хватить примерно на миллион человек.

Такое количество быстрых тестов для диагностики коронавируса удалось закупить благодаря самому богатому человеку Китая, об этом Зеленский рассказал в эфире программы "Свобода Слова".

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Владимир Зеленский рассказал, что закупку экспресс-тестов профинансировал китайский предприниматель Джек Ма, предоставив Украине 80 миллионов долларов.

Все тесты отправят в больницы по разным городам. Но, по словам президента, сначала значительную часть отправят на передовую.

Большинство этих тестов, или, скажем так, не большинство, а "в первую очередь", мы хотим передать нашим военным,

– заявил Владимир Зеленский.

По состоянию на 16 марта, в Украине официально подтвердили 7 случаев заражения Covid-19 и один летальный случай.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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