В Сумах во время пандемии уволили 47 медиков: прокуратура начала расследование

В Сумах под сокращение попали 47 работников роддома Пресвятой Девы Марии. Они считают, что их уволили незаконно, ведь подавляющее большинство из них – работники льготных категорий.

Под сокращение попали в основном матери-одиночки и те медработники, которым до пенсии оставалось 1-2, сообщает сумской телеканал СТС.

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В связи с этим, прокуратура города Сумы начала расследовать законность такого решения. Дело по статье о незаконном увольнении работников возбудили 1 апреля сразу после видеосюжета телеканала СТС.

В рамках уголовного производства будет установлено правомерность увольнения медиков в условиях пандемии. Досудебное расследование поручено следователям Сумского отдела полиции,

– говорится в сообщении.

Интересно, что во время телесюжета заведующая больницы вызвала полицию, чтобы пожаловаться на уволенный медперсонал. Она осуществила вызов после того, как журналисты обратились к ней за комментарием.

В Сумах во время карантина уволили 27 медиков: телеканал СТС

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