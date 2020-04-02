В Сумах во время пандемии уволили 47 медиков: прокуратура начала расследование
В Сумах под сокращение попали 47 работников роддома Пресвятой Девы Марии. Они считают, что их уволили незаконно, ведь подавляющее большинство из них – работники льготных категорий.
Под сокращение попали в основном матери-одиночки и те медработники, которым до пенсии оставалось 1-2, сообщает сумской телеканал СТС.
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В связи с этим, прокуратура города Сумы начала расследовать законность такого решения. Дело по статье о незаконном увольнении работников возбудили 1 апреля сразу после видеосюжета телеканала СТС.
В рамках уголовного производства будет установлено правомерность увольнения медиков в условиях пандемии. Досудебное расследование поручено следователям Сумского отдела полиции,
– говорится в сообщении.
Интересно, что во время телесюжета заведующая больницы вызвала полицию, чтобы пожаловаться на уволенный медперсонал. Она осуществила вызов после того, как журналисты обратились к ней за комментарием.
В Сумах во время карантина уволили 27 медиков: телеканал СТС
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