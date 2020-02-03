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В Таиланде разработали успешный метод лечения коронавируса

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Впервые зафиксировали смерть человека от коронавируса за пределами Китая / Getty Images

В Таиланде врачи протестировали новый метод лечения коронавируса. Добавим, по состоянию на 3 февраля зафиксирован в Китае 361 летальный случай от нового вида коронавируса и одна смерть на на Филиппинах.

Как пишет издание South China Morning Post со ссылкой на министерство здравоохранения Таиланда, в лечении нового вида коронавируса оказалось эффективным сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа.

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71-летняя китайская женщина имела отрицательный результат анализов на коронавирус через 48 часов после того, как ее лечили противовирусными препаратами от гриппа и ВИЧ "Лопинавир/Ритонавир". Напомним, общее количество больных людей достигает 18 тысяч во всем мире.

По словам врачей, лабораторный тест показал, что у пациентки в дыхательной системе нет следа вируса.

Я лечил пациентку в тяжелом состоянии, и результат был очень удовлетворительным. Состояние пациентки улучшилось очень быстро: в течение 48 часов. И результат теста также изменился от положительного к отрицательному в течение 48 часов,
– сказал медик больницы Раджавити в Бангкоке Атипорнванич.

Медик добавил, что последний лабораторный тест показал, что в дыхательной системе пациентки нет следа вируса.


Правда и мифы о коронавирусе / 24 канал

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Китай Коронавирус 2020 Лечение Таиланд
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