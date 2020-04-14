В теплых регионах Испании распространение коронавируса замедлилось
Исследования свидетельствуют о том, что коронавирус медленнее распространяется в теплых регионах Испании, чем в регионах с прохладной температурой.
Такие данные ученых сообщило испанское издание El Espanol.
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Исследование провело Государственное метеорологическое агентство (AEMET) и Институт здоровья Карлоса III (ISCIII).
В Испании уровень заболеваемости болезнью COVID-19 и вирусом SARS-CoV-2 выше там, где ниже среднесезонная температура, – говорится в сообщении министерства экологии Испании.
Исследователи проанализировали показатель заболеваемости за последние 14 дней и сравнили его со средней температурой разных регионов.
По результатам анализа было выявлено, что чем ниже средняя температура, тем выше уровень заболеваемости, что подтвердили также и другие международные исследования.
Что известно о коронавирусе в Испании
- Правительство Испании заявило, что страна уже прошла пик эпидемии коронавируса. Согласно данным, ее спад должен начаться в ближайшие несколько дней.
- Испания на втором месте в мире по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 14 апреля в Испании более 170 тысяч больных COVID-19, из них более 18 тысяч человек умерли.
- Интересно, что в этой стране количество тех, кто выздоровел больше, чем где-либо в мире – более 67 тысяч человек.
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