В Тернополе мужчина соврал о коронавирусе у кума, чтобы отомстить скорой: видео
В Тернополе мужчина вызвал скорую помощь и полицию, заявив о том, что его друг недавно приехал из Китая и имеет симптомы простуды.
Житель Тернополя позвонил в скорую с просьбой приехать к соседу, впрочем оказалось, что мужчина в Китае не был и симптомов простуды не имеет, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.
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Посмотрев на номер, с которого совершили вызов, мужчина узнал контакты своего кума.
Во время разговора с правоохранителями, 41-летний шутник объяснил, что таким образом отомстил "скорой". Он рассказал, что у него поднялось давление и ухудшилось самочувствие, в связи с чем вызвал скорую помощь. Однако оператор ответил, что с таким диагнозом необходимо обратиться к участковому врачу.
Разъяренный мужчина позвонил в полицию, а затем и в скорую помощь, сообщив им о своем друге, который "вернулся из Китая и имеет симптомы простуды". По словам мужчины, на этот раз скорая помощь приехала за 4 минуты. Интересно, что по приезду в квартире никого не обнаружили – мужчину, который и не догадывался о затее своего друга, разыскали только на следующий день.
Теперь злоумышленнику грозит штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Как пишет УНИАН, заведующая инфекционным отделением городской детской больницы Ольга Дивоняк призвала жителей города не использовать коронавирус для шуток и ложных сообщений.
Люди, которые это делают, не задумываются, какой ресурс привлекается. Из-за сообщения о том, что у соседа коронавирус, были привлечены медицинские работники, экстренная медицинская помощь, лабораторный центр, полиция, спасатели. Сколько эмоционального здоровья потеряно. Стресс получил и человек, к которому вызвали... Призываю не делать подобных глупостей,
– пояснила Ольга Дивоняк.
В Тернополе мужчина вызвал скорую помощь, напугав коронавирусом: видео
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Что нужно знать о коронавирусе / 24 канал
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