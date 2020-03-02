24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

В Тернополе мужчина соврал о коронавирусе у кума, чтобы отомстить скорой: видео

- Читати новину українською

В Тернополе мужчина вызвал скорую помощь и полицию, заявив о том, что его друг недавно приехал из Китая и имеет симптомы простуды.

Житель Тернополя позвонил в скорую с просьбой приехать к соседу, впрочем оказалось, что мужчина в Китае не был и симптомов простуды не имеет, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.

Вас может заинтересовать: Китайский коронавирус Covid-2019: симптомы и как пытаются лечить

Посмотрев на номер, с которого совершили вызов, мужчина узнал контакты своего кума.

Во время разговора с правоохранителями, 41-летний шутник объяснил, что таким образом отомстил "скорой". Он рассказал, что у него поднялось давление и ухудшилось самочувствие, в связи с чем вызвал скорую помощь. Однако оператор ответил, что с таким диагнозом необходимо обратиться к участковому врачу.

Разъяренный мужчина позвонил в полицию, а затем и в скорую помощь, сообщив им о своем друге, который "вернулся из Китая и имеет симптомы простуды". По словам мужчины, на этот раз скорая помощь приехала за 4 минуты. Интересно, что по приезду в квартире никого не обнаружили – мужчину, который и не догадывался о затее своего друга, разыскали только на следующий день.

Теперь злоумышленнику грозит штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как пишет УНИАН, заведующая инфекционным отделением городской детской больницы Ольга Дивоняк призвала жителей города не использовать коронавирус для шуток и ложных сообщений.

Люди, которые это делают, не задумываются, какой ресурс привлекается. Из-за сообщения о том, что у соседа коронавирус, были привлечены медицинские работники, экстренная медицинская помощь, лабораторный центр, полиция, спасатели. Сколько эмоционального здоровья потеряно. Стресс получил и человек, к которому вызвали... Призываю не делать подобных глупостей,
– пояснила Ольга Дивоняк.

В Тернополе мужчина вызвал скорую помощь, напугав коронавирусом: видео

Последние новости о коронавирусе:

  • По состоянию на 2 марта коронавирус подтвердили более чем в 89 тысяч больных, три тысячи из которых умерли. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 45 тысяч человек.
  • В течение последней недели коронавирус стремительно распространяется по Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки среди европейских стран.
  • ВОЗ подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса к "очень высокому". Это самый высокий уровень риска в градации Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, в организации отмечают – глобальной пандемии нет.
  • В Украине ни одного случая COVID-19 не обнаружили. Впрочем, за пределами страны коронавирусом заболели 5 украинцев – 1 человек уже успел выздороветь.
  • МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку.

Факти про коронавірус
Что нужно знать о коронавирусе / 24 канал

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Телеканал "1+1" извинился за скандал с участницей "Голоса страны" из самопровозглашенной Абхазии
сегодня
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Криминальные новости Тернополь Новости Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук