В Тернополе мужчина соврал о коронавирусе у кума, чтобы отомстить скорой: видео

В Тернополе мужчина вызвал скорую помощь и полицию, заявив о том, что его друг недавно приехал из Китая и имеет симптомы простуды.

Житель Тернополя позвонил в скорую с просьбой приехать к соседу, впрочем оказалось, что мужчина в Китае не был и симптомов простуды не имеет, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.

Вас может заинтересовать: Китайский коронавирус Covid-2019: симптомы и как пытаются лечить

Посмотрев на номер, с которого совершили вызов, мужчина узнал контакты своего кума.

Во время разговора с правоохранителями, 41-летний шутник объяснил, что таким образом отомстил "скорой". Он рассказал, что у него поднялось давление и ухудшилось самочувствие, в связи с чем вызвал скорую помощь. Однако оператор ответил, что с таким диагнозом необходимо обратиться к участковому врачу.

Разъяренный мужчина позвонил в полицию, а затем и в скорую помощь, сообщив им о своем друге, который "вернулся из Китая и имеет симптомы простуды". По словам мужчины, на этот раз скорая помощь приехала за 4 минуты. Интересно, что по приезду в квартире никого не обнаружили – мужчину, который и не догадывался о затее своего друга, разыскали только на следующий день.

Теперь злоумышленнику грозит штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как пишет УНИАН, заведующая инфекционным отделением городской детской больницы Ольга Дивоняк призвала жителей города не использовать коронавирус для шуток и ложных сообщений.

Люди, которые это делают, не задумываются, какой ресурс привлекается. Из-за сообщения о том, что у соседа коронавирус, были привлечены медицинские работники, экстренная медицинская помощь, лабораторный центр, полиция, спасатели. Сколько эмоционального здоровья потеряно. Стресс получил и человек, к которому вызвали... Призываю не делать подобных глупостей,

– пояснила Ольга Дивоняк.

В Тернополе мужчина вызвал скорую помощь, напугав коронавирусом: видео

Последние новости о коронавирусе:

По состоянию на 2 марта коронавирус подтвердили более чем в 89 тысяч больных , три тысячи из которых умерли. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 45 тысяч человек.

, три тысячи из которых умерли. Впрочем, есть и хорошие новости – В течение последней недели коронавирус стремительно распространяется по Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки среди европейских стран.

ВОЗ подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса к "очень высокому". Это самый высокий уровень риска в градации Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, в организации отмечают – глобальной пандемии нет.

В Украине ни одного случая COVID-19 не обнаружили. Впрочем, за пределами страны коронавирусом заболели 5 украинцев – 1 человек уже успел выздороветь.

Впрочем, за пределами страны коронавирусом заболели 5 украинцев – 1 человек уже успел выздороветь. МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку.



Что нужно знать о коронавирусе / 24 канал

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.