В Тернополе от кори умер ребенок

Врачи боролись за жизнь пятилетнего Ярослава около 10 месяцев, однако спасти его жизнь так и не удалось.

По словам врачей, Ярослав не имел вакцины от кори. Работники медицинских учреждений предостерегают об опасности болезни и отмечают, что уберечься можно только с помощью прививок, сообщает Obozrevatel.

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Сначала мальчик лечился в районной больнице, однако после прохождения курса лечения его выписали. Уже через несколько дней ребенка начало трясти, а впоследствии – парализовало. Ярославу поставили диагноз – коревой энцефалит.



Ярослав лежал в реанимации 10 месяцев / Obozrevatel

Ребенок пролежал в реанимации около 10 месяцев в очень тяжелом состоянии. К его лечению привлекали даже столичных врачей, однако болезнь оказалась сильнее.

Алла Филюк, заместитель главного врача областной больницы "К нам Ярослав попал в очень тяжелом состоянии, я не могу припомнить такого тяжелого случая в области. Разве что был один взрослый пациент с таким же осложнением. Мальчик пролежал у нас почти десять месяцев, все время он находился в реанимации. Мы делали все возможное, сюда приезжали для консультации даже медики из Киева. Но, к сожалению, он умер".

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