В Тернополе усилили карантин: что запретили

В Тернополе зафиксировали уже 287 случаев заражения коронавирусом. Из-за этого местные власти решили усилить карантинные ограничения.

В частности запретили посещать кладбища. Об этом сообщил Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в фейсбуке.

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Соответствующее решение об усилении карантина в Тернополе согласовали на заседании штаба.

Что предусматривают новые ограничения:

массово посещать кладбища;

проводить поминальные службы;

продавать весовое мороженое, напитки на разлив через розничную торговлю;

работу пунктов приема вторичного сырья;

работу уличных автоматов самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.

владельцы банкоматов, автоматов с питьевой водой и платежных киосков должны убирать и проводить дезинфекцию дважды не день.

Какова ситуация с коронавирусом на Тернопольщине: