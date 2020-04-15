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В Тернополе усилили карантин: что запретили

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В Тернополе усилили карантин / Getty Images

В Тернополе зафиксировали уже 287 случаев заражения коронавирусом. Из-за этого местные власти решили усилить карантинные ограничения.

В частности запретили посещать кладбища. Об этом сообщил Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в фейсбуке.

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Соответствующее решение об усилении карантина в Тернополе согласовали на заседании штаба.

Что предусматривают новые ограничения:

  • массово посещать кладбища;
  • проводить поминальные службы;
  • продавать весовое мороженое, напитки на разлив через розничную торговлю;
  • работу пунктов приема вторичного сырья;
  • работу уличных автоматов самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.
  • владельцы банкоматов, автоматов с питьевой водой и платежных киосков должны убирать и проводить дезинфекцию дважды не день.

Какова ситуация с коронавирусом на Тернопольщине:

  • До недавнего времени Тернопольщина входила в тройку областей-лидеров по количеству больных COVID-19 человек. Сейчас она занимает четвертую строчку в этом печальном антирейтинге. В регионе по состоянию на 10 апреля 196 инфицированных коронавирусом зафиксированы 5 летальных случаев.
  • Самая сложная ситуация в Монастырском районе – именно оттуда вспышка распространился на остальные области.
  • Среди инфицированных COVID-19 на Тернопольщине есть много медиков.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Тернополь
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