В Тернополе усилили карантин: что запретили
В Тернополе зафиксировали уже 287 случаев заражения коронавирусом. Из-за этого местные власти решили усилить карантинные ограничения.
В частности запретили посещать кладбища. Об этом сообщил Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в фейсбуке.
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Соответствующее решение об усилении карантина в Тернополе согласовали на заседании штаба.
Что предусматривают новые ограничения:
- массово посещать кладбища;
- проводить поминальные службы;
- продавать весовое мороженое, напитки на разлив через розничную торговлю;
- работу пунктов приема вторичного сырья;
- работу уличных автоматов самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.
- владельцы банкоматов, автоматов с питьевой водой и платежных киосков должны убирать и проводить дезинфекцию дважды не день.
Какова ситуация с коронавирусом на Тернопольщине:
- До недавнего времени Тернопольщина входила в тройку областей-лидеров по количеству больных COVID-19 человек. Сейчас она занимает четвертую строчку в этом печальном антирейтинге. В регионе по состоянию на 10 апреля 196 инфицированных коронавирусом зафиксированы 5 летальных случаев.
- Самая сложная ситуация в Монастырском районе – именно оттуда вспышка распространился на остальные области.
- Среди инфицированных COVID-19 на Тернопольщине есть много медиков.
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