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В Тернополе уже 4 случая заражения коронавирусом

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24 марта лабораторный анализ показал положительный результат на коронавирус у еще двух людей с Тернопольщины. Следовательно, теперь в области зарегистрировано 4 случая заражения.

Об этом в фейсбуке сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

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Пока нет деталей о том, в каком районе зафиксировали два новых случая. Вероятно, они могут быть контактными лицами людей, у которых обнаружили болезнь накануне.

Таким образом, теперь в Украине зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусом и 3 летальных исхода.

Где в Украине зафиксировали случаи коронавируса:

  • Киев – 29 случаев;
  • Черновицкая область – 38 случаев (1 летальный и 1 человек выздоровел)
  • Киевская область – 15 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный)
  • Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
  • Днепропетровская область – 2 случая;
  • Тернопольская область – 4 случая;
  • Львовская область – 2 случая;
  • Донецкая область – 1 случай;
  • Черкасская область – 1 случай.


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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Коронавирус в Украине Лечение Тернополь
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