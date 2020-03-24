В Тернополе уже 4 случая заражения коронавирусом

24 марта лабораторный анализ показал положительный результат на коронавирус у еще двух людей с Тернопольщины. Следовательно, теперь в области зарегистрировано 4 случая заражения.

Об этом в фейсбуке сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

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Пока нет деталей о том, в каком районе зафиксировали два новых случая. Вероятно, они могут быть контактными лицами людей, у которых обнаружили болезнь накануне.

Таким образом, теперь в Украине зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусом и 3 летальных исхода.

Где в Украине зафиксировали случаи коронавируса:

Киев – 29 случаев;

Черновицкая область – 38 случаев (1 летальный и 1 человек выздоровел)

Киевская область – 15 случаев;

Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный)

Житомирская область – 2 случая (1 летальный)

Днепропетровская область – 2 случая;

Тернопольская область – 4 случая;

Львовская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Черкасская область – 1 случай.



Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

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