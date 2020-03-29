В Тернополе восемь врачей инфекционного отделения уволились из-за коронавируса

Из инфекционного отделения одной из больниц Тернополя из-за опасности заболеть коронавирусом уволились 8 врачей. Главный врач объясняет, что 4 тысячи гривен зарплаты не мотивируют медиков подвергать себя опасности.

Об уходе врачей заявил главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайкивский, сообщает "Суспільне".

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Восемь работников уже уволились из инфекционного отделения, даже не контактируя с больными коронавирусом,

– отметил Чайковский.

По его словам, медики боятся, взвешивают риски для собственного здоровья. У кого-то из них есть хронические заболевания, у других – маленькие дети. Поэтому чтобы не подвергать себя и родных опасности, врачи уволились.

Однако главный врач отметил, что этого могло бы не произойти, если бы у работников была мотивация. "Получая 4 тысячи гривен зарплаты, мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях", – пояснил Чайковский.

По его словам, сейчас медикам выплатили лишь надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением мэра Тернополя Сергея Надала. В то же время обещанные правительством 200% надбавки еще не поступали.

Для безопасности семей медработников, для работников больницы предоставили номера отеля "Галичина". "Со вчерашнего дня работники инфекционного отделения в нерабочее время отдыхают там", – добавил главный врач. А также отметил, что трое врачей из его медучреждения живут там, чтобы не создавать угроз для родных.

Что известно о коронавирусе на Тернопольщине

Из 418 клинически подтвержденных пока случаев коронавируса в Украине в Тернопольской области 56.

Первый случай инфицирования в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Тогда заболел 57-летний священник.

После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

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