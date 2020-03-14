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В Тернопольской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса: ОГА

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Некоторые СМИ, сообщества в социальных сетях и телеграм-каналы сообщают, что в Тернопольской области якобы подтвердили случай заражения коронавирусом. Впрочем, эта информация не соответствует действительности.

Подтверждений от Минздрава или от ОГА Тернопольской области нет. Городские власти даже отрицают случай инфекции в регионе.

К теме: Сколько тестов на коронавирус провели в Украине: Минздрав

13 марта в Тернопольской области сообщили о 13 подозрениях на наличие коронавируса. Ночью ОГА сообщила, что результаты тестов, которые провели того же вечера, оказались отрицательными.

Также председатель ОГА Игорь Сопель сообщил, что у жительницы села Сапанов, что в Кременецком районе, коронавируса нет.

У женщины, о которой собственно и ходят ложные слухи, обнаружили грипп группы А. В настоящее время она находится в районной больнице под наблюдением врачей.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение Тернополь Министерство здравоохранения Украины
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