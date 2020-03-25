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В Тернопольской области подтвердили первую смерть от коронавируса

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В Тернопольской области подтвердили первую смерть от коронавируса Covid-19. Умер житель Монастырисского района. Больному было 68 лет.

О первой жертве коронавируса на Тернопольщине говорится в сообщении официального канала Тернопольского штаба для борьбы с Covid-19.

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"В инфекционном отделении Тернопольской больнице скорой помощи умер больной Covid-19. Это житель Монастырисского района, села Ковалевка. Мужчине было 68 лет", – говорится в сообщении.

Это первая смерть мужчины от коронавируса  в Украине и четвертая в целом. Жертвами коронавируса также стали три женщины – в Житомирской области, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Что известно о распространении коронавируса на Тернопольщине

  • Первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник.
  • По состоянию на 25 марта в Тернопольской области уже 6 случаев заражения коронавирусом.
  • После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.
  • Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.
  • На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Тернополь Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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