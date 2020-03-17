В тюрьмах Ирландии запретили антисептики, чтоб заключенные не варили из них самогон

Ирландская тюремная служба выдала заключенным антисептики для рук без спирта, несмотря на то, что они менее эффективны против коронавируса.

А все потому, что антисептики, содержащие спирт, заключенные используют, чтобы варить "самогон", пишет The Journal со ссылкой тюремную службу страны.

Читайте также: Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ

Тюремная служба заявила, что заключенные имеют доступ к средствам для рук, которые не содержат алкоголя "из соображений безопасности".

Как известно, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что дезинфицирующие средства для рук с концентрацией алкоголя менее 60% менее эффективны и просто снижают темп распространения микробов, но не убивают их.

На прошлой неделе один из ведущих хирургов страны выразил обеспокоенность по поводу способности тюремной службы сдерживать потенциальную вспышку вируса из-за переполненности и плохих санитарных норм.

"Заключенные с большей вероятностью могут заразиться вирусом из-за переполненности тюрем и низкого уровня санитарии", – сказал Шериф Султан, президент Международного общества сосудистой хирургии.

Однако, представитель тюремной службы отклонил эти опасения, заявив, что 99% камер имеют туалеты и средства для мытья рук.

Антисептики на основе спирта запретили в ирландских тюрьмах после того, как трое заключенных выпили его на Рождество в 2014 году, а затем попали в больницу.



Рецепт приготовления антисептика / Картинка 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.