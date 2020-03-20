В 5 областях у 15 человек подозревают коронавирус

В Хмельницком, Запорожье, Ровно, Сумской и Житомирской областях новые подозрения на коронавирус. Людей госпитализировали в инфекционные больницы, результаты образцов ожидают в ближайшее время.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на председателей ОГА.

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В Запорожской области за последние сутки госпитализировали троих человек с подозрением на коронавирус. Всего коронавирус подозревают у 5 жителей области.

Кроме того, в Хмельницком двух пациентов инфекционной больницы тоже проверяют на коронавирус.

Так, у 38-летней хмельнитчанки развилась пневмония, а 26-летнего жителя Хмельницкого района госпитализировали с высокой температурой. Мужчина недавно вернулся из Польши.

В Житомирской области по состоянию на 20 марта было зафиксировано два случая коронавируса, еще три подозрения проверяют, также в больницу поступили еще двое больных, которых проверят на Covid 19.

В Сумской области под наблюдением врачей находятся 5 человек с подозрением на коронавирус, а в Ровно в инфекционную больницу госпитализировали 37-летнюю женщину с подозрением на коронавирус.

Сколько подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Украине

По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные.

Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 15 больных, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1 и в городе Киев – 3.



Сколько времени коронавирус активен на поверхностях/Инфографика 24 Канала

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