В Турции экстренно посадили самолет из-за подозрения на коронавирус у пассажира

В аэропорту Анкары из-за подозрения на коронавирус у пассажира экстренно сел самолет авиакомпании Turkish Airlines. Он выполнял рейс ТК879 Тегеран-Стамбул.

Сейчас самолет со 132 людьми на борту стоит в аэропорту Эсенбога, и на борту ввели экстренные карантинные мероприятия, сообщает Haberturk.

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Врачи изучают состояние здоровья других пассажиров и измеряют температуру. Известно, что температура тела повышена по меньшей мере у 12 человек.

132 пассажира и экипаж будут находиться под наблюдением в течение 14 дней,

– заявили в Минздраве.

Известно, что пассажиров разместят на карантин в больнице Зекай Тахир Бурак в Анкаре.

Напомним, что по состоянию на 15 февраля в Иране зафиксировано 95 новых случаев заражения коронавирусов и 15 летальных случаев. За это власти Ирака закрыли границу с Ираном, зато МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в Иран и северные регионы Италии.

Из-за высокой опасности распространения коронавируса в Иране, Turkish Airlines отменили туда все полеты до 10 марта, за исключением рейсов из Тегерана.

Главное про коронавирус Covid-2019

По состоянию на 25 февраля общее количество инфицированных превышает 80 000 человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000.

по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000. Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Добавим, что украинцы, которые проживают в Ломбардии, рассказали то, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.

Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691). Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.

. На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа. У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.

и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет. Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого не имеется возбудителя коронавирус Covid-2019.

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 канала



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