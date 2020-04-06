В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса: результаты

Турецкие медики разработали вакцину от COVID-19 и начали тестирование на животных. В итоге у подопытных выработались антитела.

В будущем специалисты планируют протестировать лекарства на людях. Об этом сообщил в твиттере профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.

Важно В Британии 20 тысяч людей добровольно заразятся коронавирусом, чтобы разработать вакцину

Он подчеркнул, что организм животных в ответ на вакцину смог выработать антитела.

Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас настало время проверить, может ли она защитить людей,

– рассказал Атеш Кар.

Добавим, что пока нет вакцины от коронавируса COVID-19, впрочем лучшие ученые во всем мире работают над ее созданием. Ранее эксперт по вопросам эпидемии коронавируса Габриэль Леунг сказал, что человечество сможет победить коронавирус только в двух случаях:

с помощью широкодоступной вакцины;

или естественным иммунитетом.

İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada, pic.twitter.com/vj2u8esn0t — Ates Kara (@AtesAtesKara) April 5, 2020

Что известно о вакцине от COVID-19

Австралийские ученые начали тестировать две вакцины против коронавируса на хорьках. Ученые ожидают, что первые результаты испытаний появятся в июне.

В США ученые представили первые результаты доклинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Опыты проводились на лабораторных мышах. Через две недели после вакцинации у грызунов начали активно вырабатываться антитела к коронавирусу.

В бывшем эпицентре вспышки коронавируса, а именно в городе Ухань, вакцину против коронавируса ввели трем группам добровольцев. Ученые отмечают, что доклинические испытания должны закончиться до конца следующего месяца.

В мире разрабатывают примерно 20 вакцин против коронавирус. Украина не занимается разработкой и созданием вакцин.

Больше о том, как разрабатываются вакцины от коронавируса – читайте в материале 24 канала