В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса: результаты
Турецкие медики разработали вакцину от COVID-19 и начали тестирование на животных. В итоге у подопытных выработались антитела.
В будущем специалисты планируют протестировать лекарства на людях. Об этом сообщил в твиттере профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.
Важно В Британии 20 тысяч людей добровольно заразятся коронавирусом, чтобы разработать вакцину
Он подчеркнул, что организм животных в ответ на вакцину смог выработать антитела.
Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас настало время проверить, может ли она защитить людей,
– рассказал Атеш Кар.
Добавим, что пока нет вакцины от коронавируса COVID-19, впрочем лучшие ученые во всем мире работают над ее созданием. Ранее эксперт по вопросам эпидемии коронавируса Габриэль Леунг сказал, что человечество сможет победить коронавирус только в двух случаях:
- с помощью широкодоступной вакцины;
- или естественным иммунитетом.
Что известно о вакцине от COVID-19
- Австралийские ученые начали тестировать две вакцины против коронавируса на хорьках. Ученые ожидают, что первые результаты испытаний появятся в июне.
- В США ученые представили первые результаты доклинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Опыты проводились на лабораторных мышах. Через две недели после вакцинации у грызунов начали активно вырабатываться антитела к коронавирусу.
- В бывшем эпицентре вспышки коронавируса, а именно в городе Ухань, вакцину против коронавируса ввели трем группам добровольцев. Ученые отмечают, что доклинические испытания должны закончиться до конца следующего месяца.
- В мире разрабатывают примерно 20 вакцин против коронавирус. Украина не занимается разработкой и созданием вакцин.
Больше о том, как разрабатываются вакцины от коронавируса – читайте в материале 24 канала
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