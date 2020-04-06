24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса: результаты

- Читати новину українською
В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса / unsplash.com

Турецкие медики разработали вакцину от COVID-19 и начали тестирование на животных. В итоге у подопытных выработались антитела.

В будущем специалисты планируют протестировать лекарства на людях. Об этом сообщил в твиттере профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.

Важно В Британии 20 тысяч людей добровольно заразятся коронавирусом, чтобы разработать вакцину

Он подчеркнул, что организм животных в ответ на вакцину смог выработать антитела.

Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас настало время проверить, может ли она защитить людей,
– рассказал Атеш Кар.

Добавим, что пока нет вакцины от коронавируса COVID-19, впрочем лучшие ученые во всем мире работают над ее созданием. Ранее эксперт по вопросам эпидемии коронавируса Габриэль Леунг сказал, что человечество сможет победить коронавирус только в двух случаях:

  • с помощью широкодоступной вакцины;
  • или естественным иммунитетом.

Что известно о вакцине от COVID-19

  • Австралийские ученые начали тестировать две вакцины против коронавируса на хорьках. Ученые ожидают, что первые результаты испытаний появятся в июне.
  • В США ученые представили первые результаты доклинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Опыты проводились на лабораторных мышах. Через две недели после вакцинации у грызунов начали активно вырабатываться антитела к коронавирусу.
  • В бывшем эпицентре вспышки коронавируса, а именно в городе Ухань, вакцину против коронавируса ввели трем группам добровольцев. Ученые отмечают, что доклинические испытания должны закончиться до конца следующего месяца.
  • В мире разрабатывают примерно 20 вакцин против коронавирус. Украина не занимается разработкой и созданием вакцин.

Больше о том, как разрабатываются вакцины от коронавируса – читайте в материале 24 канала

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Китай Лечение Новости Турции Новости США исследования Добровольцы Вакцинация Антитела
Комментарии

Читайте также

сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
Медицина 216152
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 5 апреля: первые жертвы во Львове и Чернигове, спад эпидемии в Австрии
Новини України 34467
5 апреля , 22:50 Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу
Новини шоу-бізнесу 25297
сегодня , 06:41 Карантин в Украине усилили: что нового
Новини України 30828
сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Новини шоу-бізнесу 111152
сегодня , 09:40 Коронавирус в Германии: количество больных достигло более 100 тысяч
Лікування 6139
сегодня , 03:51 Сколько украинцев больны COVID-19 заграницей: новые данные МИД
Лікування 30166
сегодня , 09:12 В Украине 1319 человек заболели на коронавирусом
Лікування 5694
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
3 апреля 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
2 апреля 18:10 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук