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В Ухане коронавирус COVID-19 обнаружили у бездомных кошек

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Коронавирус у животных / unsplash.com

В Китайском городе Ухань, где впервые вспыхнул коронавирус COVID-19, инфекцию обнаружили у бездомных кошек. Исследователи считают, что они заразились во время вспышки.

Вирусологи взяли анализы у 102 котов из приютов в разных частях города, об этом говорится в исследовании, опубликованном на biorxiv.org.

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Сравнив новые и старые образцы крови животных, специалисты обнаружили возбудитель инфекции у 15 кошек. Вместе с тем, у 11 из них уже успели выработаться антитела.

Ученые считают, что коты могли подхватить инфекцию от прежних хозяев. Следовательно, специалисты подозревают, что такая же ситуация может быть и в других городах и странах, которые охватила пандемия.

Мы обнаружили антитела к SARS-CoV-2 в организме более чем десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией. Пока неизвестно, может ли вирус передаваться от кошек к людям, однако недавно наши коллеги доказали, что он может распространяться от одного животного к другому воздушно-капельным путем,
– сообщают исследователи.

Пандемия коронавируса – это не повод избавляться от домашних любимцев и отдавать их в приюты. За все время еще не было зафиксировано случаев передачи инфекции от домашнего животного к человеку. Чтобы уберечь себя, необходимо только мыть руки после контакта с питомцем и дезинфицировать ему лапы после прогулки.


Коронавирус и животные / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 исследования Мир животных Новости Здоровье Лечение Здоровье
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