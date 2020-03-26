В Ухане нашли женщину, которая первой заболела коронавирусом

Первой пациенткой с коронавирусом в китайском Ухане была продавщица креветок. Она заболела 11 декабря, а уже к концу месяца вирусом заразились 27 человек.

Женщина, у которой подтвердили первый случай коронавируса в Ухане, работала на местном рынке морепродуктов. Об этом сообщает Sina.

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У продавщицы 11 декабря повысилась температура. Она обратилась за медицинской помощью. Врачам рассказала, что обычно ей становилось легче после инъекции лекарств. Однако в тот раз они не помогли. Через 5 дней женщина обратилась в больницу Хуачжунського университета науки и технологий. Там ей и поставили диагноз – коронавирус.

Как сообщает комитет по здравоохранению Уханя, до конца декабря новым коронавирусом заразились 27 человек. С рынком морепродуктов контактировали 24 из них.

Кроме того, удалось найти и первого зараженного, который не имел никакого отношения к рынку. У этого человека 16 декабря поднялась температура и он обратился в больницу. Больной отметил, что не посещал рынок. А в течение последних 2 недель ездил только на работу. Он предположил, что мог заразиться в метро.

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По состоянию на 26 марта коронавирусом в стране заразились 81 тысяча 727 человек. Умерли 3 тысячи 291 человек, выздоровели – 74 тысячи 177. Однако пик эпидемии там уже прошел. В течение последних дней в Китае фиксируют незначительное количество заражений.

Умерли 3 тысячи 291 человек, выздоровели – 74 тысячи 177. Однако пик эпидемии там уже прошел. В течение последних дней в Китае фиксируют незначительное количество заражений. В провинции Хубэй, откуда коронавирус распространился на весь мир, отменили карантин. Однако в Китае до сих пор действует масочный режим, в общественных местах людям меряют температуру. Рестораны и кино еще не планируют открывать. На борьбу с заболеванием ушло почти три месяца.

Последствия и смертность от коронавируса / Инфографика 24 канала

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