В Ухане от коронавируса умер ранее вылеченный пациент

В китайском Ухане, откуда началось распространение коронавируса по миру, умер мужчина, которого ранее вылечили от Covid-19. Через несколько дней после того, как его выписали из больницы, его самочувствие ухудшилось.

Так, 36-річний китаєць Лі Лян почав відчувати сухість у горлі, а згодом і нудоту. Про це інформує South China Morning Post.

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Як розповіла дружина померлого, він заразився коронавірусом на початку лютого. Вже 12 лютого його госпіталізували з "легкими та середніми" симптомами. Через 2 тижні медики констатували: пацієнт одужав, його виписали з лікарні.

Знову гірше Лі Ляну стало 2 березня. Після таких симптомів, як сухість у горлі та нудота, він повторно звернувся за допомогою до лікарів. Однак вже ввечері 2 березня чоловік несподівано помер.

У свідоцтві про смерть причиною летального випадку медики вказали Covid-19.

Цікаво, що медзаклад, в якому лікувався Лян, оприлюднив екстрене повідомлення про те, що все більше виписаних пацієнтів повторно звертаються із симптомами коронавірусу. Від 5 березня лікарня розпочне проводити тести на антитіла в усіх пацієнтів перед випискою, аби забезпечити їхнє повне одужання.



Коронавірус у цифрах/ інфографіка 24 каналу