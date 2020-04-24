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В Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента от коронавируса

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В Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента от коронавируса
В Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента от коронавируса / Getty Images

В китайском Ухане, в котором зародился коронавирус, медики вылечили последнего тяжелобольного пациента.

Об этом пишет издание Xinhua со ссылкой на слова пресс-секретаря Национальной комиссии по здравоохранению (NHC) Ми Фенга.

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Так, в провинции Хубэй нет больше пациентов в тяжелом состоянии, ведь последний человек выздоровел.

Фэнг также добавил, что за последние сутки не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом и подозрений на COVID-19 в городе Ухань.

В течение последних 10 дней во всем Китае не зарегистрировали новых смертей от COVID-19. Сейчас в стране 915 активных случаев заражения коронавирусом.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Китай Лечение Здоровье
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