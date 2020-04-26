В Ухане выписали из больницы всех пациентов с коронавирусом

В китайском городе Ухань, где зародился коронавирус, из больниц выписали всех пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает издание Xinhua.net со ссылкой на слова представителя Национального комитета по здравоохранению Китая Ми Фена.

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Мы Фен заявил, что число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Ухане сократилось до нуля.

Как пояснил чиновник, такой результат достигнут благодаря настойчивым усилиям медицинских работников в Ухане и тех, кто был направлен для помощи городу.

За все время эпидемии в Ухане было зарегистрировано 50 333 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 3 869 человек.



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