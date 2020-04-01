В Ухане закрыли больницу для пациентов с тяжелой формой коронавируса
В Китайском городе Ухань, который еще месяц назад был эпицентром вспышки COVID-19, закрыли больницу для пациентов с тяжелой формой коронавируса.
Соответственно, пациентов больницы уже выписали или перевели в другие медицинские учреждения, сообщает China.org.
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Теперь учреждение готовят к приему людей с другими болезнями.
Больницу, предназначенную для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания COVID-19 в Ухане, закрыли в понедельник, поскольку число госпитализированных пациентов в городе сокращается,
– говорится в сообщении.
Медицинский персонал, который приехал в Уханськую больницу из других городов и провинций: Шанхай, Цзянсу, Чжецзяна, Фуцзяня, Шаньдуна и Гуандуна наконец может вернуться домой. Они около двух месяцев не были дома, помогая местным врачам бороться с болезнью.
Областная комиссия здравоохранения сообщила, что в провинции Хубэй от коронавируса лечатся еще 1733 пациента. Из них 427 находятся в тяжелом состоянии, а еще 174 – в критическом.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала
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