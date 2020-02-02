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В Ухане завершили строительство больницы для пациентов с коронавирусом: фото, видео

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Больница в Ухане для больных коронавирусом / xinhuanet.com

В китайском городе Ухань завершили строительство первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса. Строительство продолжалось две недели.

Принимать больных госпиталь "Хошеньшань" начнет уже в понедельник. Об этом сообщает издание Синьхуа.

Основное: Коронавирус из Китая: последние новости

Больница рассчитана на тысячу мест. Работать там будут 1,4 тысячи военных медиков.

Строительство больницы началось вечером 23 января и велось с ускоренным темпом.

Смотрите видео о строительстве больницы в Ухане:

В то же время, вторая временная больница в Ухане начнет работу 6 февраля.

Смотрите фото достроенной больницы в Ухане / Фото агентства Синьхуа

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 2 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 305 человек. Общее количество инфицированных – более 14 тысяч человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 328 человек.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • За пределами Китая зафиксированы десятки случаев заражения, в частности в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии, Финляндии и Индии.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.


Правда и мифы о коронавирусе / 24 канал

 

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Автор: Северин Трач
Теги: Китай Коронавирус 2020 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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