У украинца извлекли из глаза 12-сантиметрового глиста

У мужчины из Луцка несколько недель чесался глаз и было ощущение "ползания". Оказалось, что все это время в нем жил подвижный гельминт.

При детальном осмотре был обнаружен подвижній гельминт. Причиной такого состояния стало довольно редкое и опасное заболевание – дирофиляриоз, сообщает Окулист Луцк.

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Фото- и видеодоказательства вы можете просмотреть в первоисточнике.

Удаленный гельминт (дирофиляриями) попадает в кровоток человека через укус комара, который инфицируется от зараженных животных (обычно собак или кошек).

Дирофиляриоз – это Гельминтозное заболевание, которое опасно тем, что может вызвать необратимые изменения в организме людей и животных. Продолжительность жизни этих глистов в организме от 5 до 7 лет.

В организме человека есть определенные места, которые эти личинки любят больше всего:

подкожная клетчатка различных частей тела;

орган зрения;

половые органы (калитка, яички и т. п);

молочные железы;

внутренние оболочки тканей и органов брюшной полости.

Однако в более чем у половины случаев дирофилярии поселяются в глазах. Однако некоторые врачи предполагают, что личинки могут передаваться и через других насекомых – блох, вшей, слепней, клещей. К счастью, напрямую заразиться от животного невозможно.

Дирофиляриоз – первые симптомы Появление под кожей или слизистой оболочкой опухолевидного образования; Покраснение, зуд или даже боль на отдельном участке тела; Новообразование может быть болезненным или же не вызывать никакого дискомфорта, однако может сместиться, особенно под действием согревающих компрессов. Еще могут возникнуть: Головная боль; Астения; Тошнота; Повышенная температура.

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