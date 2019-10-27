У украинца извлекли из глаза 12-сантиметрового глиста

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Дирофиляриоз в Украине
Дирофиляриоз в Украине

У мужчины из Луцка несколько недель чесался глаз и было ощущение "ползания". Оказалось, что все это время в нем жил подвижный гельминт.

При детальном осмотре был обнаружен подвижній гельминт. Причиной такого состояния стало довольно редкое и опасное заболевание – дирофиляриоз, сообщает Окулист Луцк.

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Фото- и видеодоказательства вы можете просмотреть в первоисточнике.

Удаленный гельминт (дирофиляриями) попадает в кровоток человека через укус комара, который инфицируется от зараженных животных (обычно собак или кошек).

 
Дирофиляриоз – это

Гельминтозное заболевание, которое опасно тем, что может вызвать необратимые изменения в организме людей и животных.

Продолжительность жизни этих глистов в организме от 5 до 7 лет.

В организме человека есть определенные места, которые эти личинки любят больше всего:

  • подкожная клетчатка различных частей тела;
  • орган зрения;
  • половые органы (калитка, яички и т. п);
  • молочные железы;
  • внутренние оболочки тканей и органов брюшной полости.

Однако в более чем у половины случаев дирофилярии поселяются в глазах. Однако некоторые врачи предполагают, что личинки могут передаваться и через других насекомых – блох, вшей, слепней, клещей. К счастью, напрямую заразиться от животного невозможно.

 
Дирофиляриоз – первые симптомы
  1. Появление под кожей или слизистой оболочкой опухолевидного образования;
  2. Покраснение, зуд или даже боль на отдельном участке тела;
  3. Новообразование может быть болезненным или же не вызывать никакого дискомфорта, однако может сместиться, особенно под действием согревающих компрессов.
Еще могут возникнуть:
  1. Головная боль;
  2. Астения;
  3. Тошнота;
  4. Повышенная температура.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лечение Новости Луцка
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