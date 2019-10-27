У украинца извлекли из глаза 12-сантиметрового глиста
У мужчины из Луцка несколько недель чесался глаз и было ощущение "ползания". Оказалось, что все это время в нем жил подвижный гельминт.
При детальном осмотре был обнаружен подвижній гельминт. Причиной такого состояния стало довольно редкое и опасное заболевание – дирофиляриоз, сообщает Окулист Луцк.
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Фото- и видеодоказательства вы можете просмотреть в первоисточнике.
Удаленный гельминт (дирофиляриями) попадает в кровоток человека через укус комара, который инфицируется от зараженных животных (обычно собак или кошек).
Гельминтозное заболевание, которое опасно тем, что может вызвать необратимые изменения в организме людей и животных.
Продолжительность жизни этих глистов в организме от 5 до 7 лет.
В организме человека есть определенные места, которые эти личинки любят больше всего:
- подкожная клетчатка различных частей тела;
- орган зрения;
- половые органы (калитка, яички и т. п);
- молочные железы;
- внутренние оболочки тканей и органов брюшной полости.
Однако в более чем у половины случаев дирофилярии поселяются в глазах. Однако некоторые врачи предполагают, что личинки могут передаваться и через других насекомых – блох, вшей, слепней, клещей. К счастью, напрямую заразиться от животного невозможно.
- Появление под кожей или слизистой оболочкой опухолевидного образования;
- Покраснение, зуд или даже боль на отдельном участке тела;
- Новообразование может быть болезненным или же не вызывать никакого дискомфорта, однако может сместиться, особенно под действием согревающих компрессов.
- Головная боль;
- Астения;
- Тошнота;
- Повышенная температура.
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