В Украине 10 406 человек заболели коронавирусом
В Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 10 406 человек. За сутки удалось установить новые 540 случаев инфицирования, среди которых 45 детей и 87 медиков.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 Канал.
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За последние сутки врачи госпитализировали 121 человека, умерли от COVID-19 11 человек, общее количество летальных случаев по состоянию на утро 30 апреля – 261.
По словам Максима Степанова возросло количество пациентов, которые выздоровели. Так, за последние 24 часа еще 135 человек смогли побороть коронавирусную болезнь, а с начала эпидемии 1238 человек.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 28 апреля:
- Винницкая область — 417 случаев;
- Волынская область — 280 случаев;
- Днепропетровская область — 347 случаев;
- Донецкая область — 68 случаев;
- Житомирская область – 374 случая;
- Закарпатская область — 419 случаев;
- Запорожская область – 243 случая;
- Ивано-Франковская область – 862 случая;
- Кировоградская область — 391 случай;
- г. Киев — 1401 случай;
- Киевская область — 664 случая;
- Львовская область — 430 случаев;
- Луганская область — 33 случая;
- Николаевская область — 126 случаев;
- Одесская область — 277 случаев;
- Полтавская область – 203 случая;
- Ровненская область — 637 случаев;
- Сумская область — 102 случая;
- Тернопольская область — 779 случаев;
- Харьковская область — 249 случаев;
- Херсонская область — 111 случаев;
- Хмельницкая область — 82 случая;
- Черновицкая область — 1571 случай;
- Черкасская область — 290 случаев;
- Черниговская область — 50 случаев.
Обратите внимание! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За последние сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-исследований – 7 315 тысяч.
В вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории всего поступило 29 062 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала
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