В Украине 10 406 человек заболели коронавирусом

В Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 10 406 человек. За сутки удалось установить новые 540 случаев инфицирования, среди которых 45 детей и 87 медиков.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 Канал.

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За последние сутки врачи госпитализировали 121 человека, умерли от COVID-19 11 человек, общее количество летальных случаев по состоянию на утро 30 апреля – 261.

По словам Максима Степанова возросло количество пациентов, которые выздоровели. Так, за последние 24 часа еще 135 человек смогли побороть коронавирусную болезнь, а с начала эпидемии 1238 человек.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 28 апреля:

Винницкая область — 417 случаев;

Волынская область — 280 случаев;

Днепропетровская область — 347 случаев;

Донецкая область — 68 случаев;

Житомирская область – 374 случая;

Закарпатская область — 419 случаев;

Запорожская область – 243 случая;

Ивано-Франковская область – 862 случая;

Кировоградская область — 391 случай;

г. Киев — 1401 случай;

Киевская область — 664 случая;

Львовская область — 430 случаев;

Луганская область — 33 случая;

Николаевская область — 126 случаев;

Одесская область — 277 случаев;

Полтавская область – 203 случая;

Ровненская область — 637 случаев;

Сумская область — 102 случая;

Тернопольская область — 779 случаев;

Харьковская область — 249 случаев;

Херсонская область — 111 случаев;

Хмельницкая область — 82 случая;

Черновицкая область — 1571 случай;

Черкасская область — 290 случаев;

Черниговская область — 50 случаев.

Обратите внимание! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За последние сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-исследований – 7 315 тысяч.

В вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории всего поступило 29 062 сообщений о подозрении на COVID-19.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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