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В Украине 10 406 человек заболели коронавирусом

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В Украине 10 406 человек заболели коронавирусом

В Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 10 406 человек. За сутки удалось установить новые 540 случаев инфицирования, среди которых 45 детей и 87 медиков.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 Канал.

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За последние сутки врачи госпитализировали 121 человека, умерли от COVID-19 11 человек, общее количество летальных случаев по состоянию на утро 30 апреля – 261.

По словам Максима Степанова возросло количество пациентов, которые выздоровели. Так, за последние 24 часа еще 135 человек смогли побороть коронавирусную болезнь, а с начала эпидемии 1238 человек.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 28 апреля:

  • Винницкая область — 417 случаев;
  • Волынская область — 280 случаев;
  • Днепропетровская область — 347 случаев;
  • Донецкая область — 68 случаев;
  • Житомирская область – 374 случая;
  • Закарпатская область — 419 случаев;
  • Запорожская область – 243 случая;
  • Ивано-Франковская область – 862 случая;
  • Кировоградская область — 391 случай;
  • г. Киев — 1401 случай;
  • Киевская область — 664 случая;
  • Львовская область — 430 случаев;
  • Луганская область — 33 случая;
  • Николаевская область — 126 случаев;
  • Одесская область — 277 случаев;
  • Полтавская область – 203 случая;
  • Ровненская область — 637 случаев;
  • Сумская область — 102 случая;
  • Тернопольская область — 779 случаев;
  • Харьковская область — 249 случаев;
  • Херсонская область — 111 случаев;
  • Хмельницкая область — 82 случая;
  • Черновицкая область — 1571 случай;
  • Черкасская область — 290 случаев;
  • Черниговская область — 50 случаев.

Обратите внимание! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За последние сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-исследований – 7 315 тысяч.

В вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории всего поступило 29 062 сообщений о подозрении на COVID-19.

Як не захворіти на коронавірус
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус COVID-19 Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Лечение
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