В Украине 10 новых случаев заболевания коронавирусом, – Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине за 23 марта зафиксировали 10 новых случаев инфицирования. Однако официально их пока не подтвердили.

Однако эту информацию уточнят завтра в 9 утра, пока она является предварительной. Такое заявление сделал Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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У нас есть случаи зарегистрированные. По предварительной информации, в течение этого дня 10 новых случаев. Они будут уточнены на завтра в 9 утра,

– рассказал Виктор Ляшко.

Пока неизвестно, где именно и кто именно заболел коронавирусом за эти сутки.

Поэтому, учитывая эти случаи, в Украине по состоянию на 23 марта зафиксировано 73 случая коронавируса. Один пациент из Черновицкой области полностью выздоровел. Три человека, к сожалению, умерли. Киев обогнал Черновицкую область по количеству подтвержденных случаев:

Киев – 29 случаев;

Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление)

Киевская область – 5 случаев;

Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный)

Житомирская область – 2 случая (1 летальный)

Днепропетровская область – 2 случая;

Львовская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Тернопольская область – 1 случай;

Черкасская область – 1 случай.



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