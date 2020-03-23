В Украине 10 новых случаев заболевания коронавирусом, – Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине за 23 марта зафиксировали 10 новых случаев инфицирования. Однако официально их пока не подтвердили.
Однако эту информацию уточнят завтра в 9 утра, пока она является предварительной. Такое заявление сделал Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
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У нас есть случаи зарегистрированные. По предварительной информации, в течение этого дня 10 новых случаев. Они будут уточнены на завтра в 9 утра,
– рассказал Виктор Ляшко.
Пока неизвестно, где именно и кто именно заболел коронавирусом за эти сутки.
Поэтому, учитывая эти случаи, в Украине по состоянию на 23 марта зафиксировано 73 случая коронавируса. Один пациент из Черновицкой области полностью выздоровел. Три человека, к сожалению, умерли. Киев обогнал Черновицкую область по количеству подтвержденных случаев:
- Киев – 29 случаев;
- Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление)
- Киевская область – 5 случаев;
- Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный)
- Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
- Днепропетровская область – 2 случая;
- Львовская область – 2 случая;
- Донецкая область – 1 случай;
- Тернопольская область – 1 случай;
- Черкасская область – 1 случай.