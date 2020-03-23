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В Украине 10 новых случаев заболевания коронавирусом, – Ляшко

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине за 23 марта зафиксировали 10 новых случаев инфицирования. Однако официально их пока не подтвердили.

Однако эту информацию уточнят завтра в 9 утра, пока она является предварительной. Такое заявление сделал Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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У нас есть случаи зарегистрированные. По предварительной информации, в течение этого дня 10 новых случаев. Они будут уточнены на завтра в 9 утра,
рассказал Виктор Ляшко.

Пока неизвестно, где именно и кто именно заболел коронавирусом за эти сутки.

Поэтому, учитывая эти случаи, в Украине по состоянию на 23 марта зафиксировано 73 случая коронавируса. Один пациент из Черновицкой области полностью выздоровел. Три человека, к сожалению, умерли. Киев обогнал Черновицкую область по количеству подтвержденных случаев:

  • Киев – 29 случаев;
  • Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление)
  • Киевская область – 5 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный)
  • Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
  • Днепропетровская область – 2 случая;
  • Львовская область – 2 случая;
  • Донецкая область – 1 случай;
  • Тернопольская область – 1 случай;
  • Черкасская область – 1 случай.

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Автор: Вероника Климская
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Здоровье Лечение
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