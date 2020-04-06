В Украине 1319 человек заболели на коронавирусом
По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
Об этом сообщил Центр Общественного развития.
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Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 75 случаев;
- Волынская область — 24 случая;
- Днепропетровская область — 14 случаев;
- Донецкая область — 9 случаев;
- Житомирская область — 11 случаев;
- Закарпатская область — 35 случаев;
- Запорожская область — 41 случай;
- Ивано-Франковская область — 116 случаев;
- Кировоградская область — 41 случай;
- м. Киев — 234 случая;
- Киевская область — 91 случай;
- Львовская область — 27 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 27 случаев;
- Полтавская область — 11 случаев;
- Ровенская область — 39 случаев;
- Сумская область — 51 случай;
- Тернопольская область — 160 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 10 случаев;
- Хмельницкая область — 10 случаев;
- Черновицкая область — 220 випадків;
- Черкасская область — 62 случая;
- Черниговская область — 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля 2020 года в Центр поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.