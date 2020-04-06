В Украине 1319 человек заболели на коронавирусом

По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Об этом сообщил Центр Общественного развития.

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Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 75 случаев;

Волынская область — 24 случая;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 9 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 35 случаев;

Запорожская область — 41 случай;

Ивано-Франковская область — 116 случаев;

Кировоградская область — 41 случай;

м. Киев — 234 случая;

Киевская область — 91 случай;

Львовская область — 27 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 27 случаев;

Полтавская область — 11 случаев;

Ровенская область — 39 случаев;

Сумская область — 51 случай;

Тернопольская область — 160 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 10 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 220 випадків;

Черкасская область — 62 случая;

Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля 2020 года в Центр поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.