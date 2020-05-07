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В Украине 13 691 человек заболел коронавирусом

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Коронавирус в Украине: сколько больных
Коронавирус в Украине: сколько больных / pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 507 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество больных COVID-19 выросло до 13 691, из них 933 ребенка и 2 660 медицинских работников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.

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За последние сутки от коронавирусного недуга умерли 13 человек. В общем с начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировали 340 летальных случаев в результате осложнений от коронавируса.

По состоянию на 7 мая побороть COVID-19 смогли 2 396 украинских пациентов.

Коронавирус по областям Украины:

  • Винницкая область — 485 случаев;
  • Волынская область — 393 случая;
  • Днепропетровская область — 624 случая;
  • Донецкая область — 89 случаев;
  • Житомирская область — 468 случаев;
  • Закарпатская область — 600 случаев;
  • Запорожская область — 300 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1 055 случаев;
  • Кировоградская область — 403 случая;
  • г. Киев — 1 675 случаев;
  • Киевская область — 916 случаев;
  • Львовская область — 595 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 171 случай;
  • Одесская область — 568 случаев;
  • Полтавская область — 236 случаев;
  • Ровненская область — 817 случаев;
  • Сумская область — 131 случай;
  • Тернопольская область — 951 случай;
  • Харьковская область — 448 случаев;
  • Херсонская область — 146 случаев;
  • Хмельницкая область — 138 случаев;
  • Черновицкая область — 2 048 случаев;
  • Черкасская область — 324 случая;
  • Черниговская область — 68 случаев.

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные со временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины
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