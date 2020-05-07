В Украине 13 691 человек заболел коронавирусом
За последние сутки в Украине обнаружили 507 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество больных COVID-19 выросло до 13 691, из них 933 ребенка и 2 660 медицинских работников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.
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За последние сутки от коронавирусного недуга умерли 13 человек. В общем с начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировали 340 летальных случаев в результате осложнений от коронавируса.
По состоянию на 7 мая побороть COVID-19 смогли 2 396 украинских пациентов.
Коронавирус по областям Украины:
- Винницкая область — 485 случаев;
- Волынская область — 393 случая;
- Днепропетровская область — 624 случая;
- Донецкая область — 89 случаев;
- Житомирская область — 468 случаев;
- Закарпатская область — 600 случаев;
- Запорожская область — 300 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1 055 случаев;
- Кировоградская область — 403 случая;
- г. Киев — 1 675 случаев;
- Киевская область — 916 случаев;
- Львовская область — 595 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 171 случай;
- Одесская область — 568 случаев;
- Полтавская область — 236 случаев;
- Ровненская область — 817 случаев;
- Сумская область — 131 случай;
- Тернопольская область — 951 случай;
- Харьковская область — 448 случаев;
- Херсонская область — 146 случаев;
- Хмельницкая область — 138 случаев;
- Черновицкая область — 2 048 случаев;
- Черкасская область — 324 случая;
- Черниговская область — 68 случаев.
Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные со временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.
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