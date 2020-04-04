В Украине 1 096 случаев коронавируса: статистика по областям
Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00, 4 апреля, в Украине 1 096 зарегистрированных случаев коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
К теме Реальное количество инфицированных коронавирусом в мире – до 10 миллионов человек, – эксперт
За сутки в Украине зарегистрированы 154 новых случая заражения COVID-19. Следовательно, теперь в стране 1 096 случаев коронавирусной инфекции и 28 летальных случаев.
Повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат у 23 человек – эти пациенты уже выздоровели.
В каких областях Украины обнаружили COVID-19:
- Винницкая область – 66 случаев;
- Волынская область – 17 случаев;
- Днепропетровская область – 14 случаев;
- Донецкая область – 8 случаев;
- Житомирская область – 9 случаев;
- Закарпатская область – 24 случая;
- Запорожская область – 28 случаев;
- Ивано-Франковская область – 94 случая;
- Кировоградская область – 19 случаев;
- г. Киев – 195 случаев;
- Киевская область – 77 случаев;
- Львовская область – 14 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Одесская область – 26 случаев;
- Полтавская область – 8 случаев;
- Ровненская область – 31 случай;
- Сумская область – 37 случаев;
- Тернопольская область – 135 случаев;
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 8 случаев;
- Хмельницкая область – 10 случаев;
- Черновицкая область – 206 случаев;
- Черкасская область – 61 случай;
- Черниговская область – 5 случаев.
Важно: Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В сообщении также говорится, что по состоянию на утро 4 апреля в Центр поступили 636 сообщений о подозрении на коронавирус. Зато с начала 2020 года лаборатория исследовала 5 040 таких подозрений.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.