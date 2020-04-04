В Украине 1 096 случаев коронавируса: статистика по областям

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00, 4 апреля, в Украине 1 096 зарегистрированных случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. К теме Реальное количество инфицированных коронавирусом в мире – до 10 миллионов человек, – эксперт За сутки в Украине зарегистрированы 154 новых случая заражения COVID-19. Следовательно, теперь в стране 1 096 случаев коронавирусной инфекции и 28 летальных случаев. Повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат у 23 человек – эти пациенты уже выздоровели. В каких областях Украины обнаружили COVID-19: Винницкая область – 66 случаев;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 14 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 9 случаев;

Закарпатская область – 24 случая;

Запорожская область – 28 случаев;

Ивано-Франковская область – 94 случая;

Кировоградская область – 19 случаев;

г. Киев – 195 случаев;

Киевская область – 77 случаев;

Львовская область – 14 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 26 случаев;

Полтавская область – 8 случаев;

Ровненская область – 31 случай;

Сумская область – 37 случаев;

Тернопольская область – 135 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 8 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черновицкая область – 206 случаев;

Черкасская область – 61 случай;

Черниговская область – 5 случаев. Важно: Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В сообщении также говорится, что по состоянию на утро 4 апреля в Центр поступили 636 сообщений о подозрении на коронавирус. Зато с начала 2020 года лаборатория исследовала 5 040 таких подозрений.

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