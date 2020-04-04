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В Украине 1 096 случаев коронавируса: статистика по областям

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Сколько в Украине подтвержденных случаев COVID-19 / Unsplash

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00, 4 апреля, в Украине 1 096 зарегистрированных случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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За сутки в Украине зарегистрированы 154 новых случая заражения COVID-19. Следовательно, теперь в стране 1 096 случаев коронавирусной инфекции и 28 летальных случаев.

Повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат у 23 человек – эти пациенты уже выздоровели.

В каких областях Украины обнаружили COVID-19:

  • Винницкая область – 66 случаев;
  • Волынская область – 17 случаев;
  • Днепропетровская область – 14 случаев;
  • Донецкая область – 8 случаев;
  • Житомирская область – 9 случаев;
  • Закарпатская область – 24 случая;
  • Запорожская область – 28 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 94 случая;
  • Кировоградская область – 19 случаев;
  • г. Киев – 195 случаев;
  • Киевская область – 77 случаев;
  • Львовская область – 14 случаев;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Одесская область – 26 случаев;
  • Полтавская область – 8 случаев;
  • Ровненская область – 31 случай;
  • Сумская область – 37 случаев;
  • Тернопольская область – 135 случаев;
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Херсонская область – 8 случаев;
  • Хмельницкая область – 10 случаев;
  • Черновицкая область – 206 случаев;
  • Черкасская область – 61 случай;
  • Черниговская область – 5 случаев.

Важно: Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В сообщении также говорится, что по состоянию на утро 4 апреля в Центр поступили 636 сообщений о подозрении на коронавирус. Зато с начала 2020 года лаборатория исследовала 5 040 таких подозрений.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение
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