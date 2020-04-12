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В Украине 2777 случаев COVID-19, 83 человека умерли

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Новые случаи коронавируса в Украине / pixabay

За сутки 11 апреля в Украине зафиксировали 266 новых случаев коронавируса. Прирост количества инфицированных за последние сутки составил 10%.

89 пациентов в Украине уже выздоровели от COVID-19, то есть это количество пациентов превышает количество умерших от COVID-19. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения. 

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По состоянию на утро 12 апреля в Украине подтвердили 2777 случаев заболевания коронавирусом. За сутки было зафиксировано 226 новых случаев.

Во всех областях Украины есть подтвержденные случаи коронавируса. Наибольшее количество больных – в Черновицкой области. За последние сутки больше всего новых случаев фиксировали в Тернопольской области – 35 случаев, рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 174 случая;
  • Волынская область – 71 случай;
  • Днепропетровская область – 58 случаев;
  • Донецкая область – 11 случаев;
  • Житомирская область – 74 случая;
  • Закарпатская область – 82 случая;
  • Запорожская область – 83 случая;
  • Ивано-Франковская область – 291 случай;
  • Кировоградская область – 118 случаев;
  • м. Киев – 416 случаев;
  • Киевская область – 159 случаев;
  • Львовская область – 111 случаев;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Николаевская область – 2 случая;
  • Одесская область – 63 случая;
  • Полтавская область – 25 случаев;
  • Ровненская область – 119 случаев;
  • Сумская область – 73 случая;
  • Тернопольская область – 243 случая;
  • Харьковская область – 11 случаев;
  • Херсонская область – 31 случай;
  • Хмельницкая область – 19 случаев;
  • Черновицкая область – 432 случая;
  • Черкасская область – 99 случаев;
  • Черниговская область – 9 случаев.

Важно! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 12 апреля 2020 года в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 10 432 сообщение о подозрении на COVID-19.

Тести
Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Вероника Климская
Теги: Виктор Ляшко Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 ТОП Лечение Здоровье Новости Украины Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины
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