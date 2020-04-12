В Украине 2777 случаев COVID-19, 83 человека умерли
За сутки 11 апреля в Украине зафиксировали 266 новых случаев коронавируса. Прирост количества инфицированных за последние сутки составил 10%.
89 пациентов в Украине уже выздоровели от COVID-19, то есть это количество пациентов превышает количество умерших от COVID-19. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения.
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По состоянию на утро 12 апреля в Украине подтвердили 2777 случаев заболевания коронавирусом. За сутки было зафиксировано 226 новых случаев.
Во всех областях Украины есть подтвержденные случаи коронавируса. Наибольшее количество больных – в Черновицкой области. За последние сутки больше всего новых случаев фиксировали в Тернопольской области – 35 случаев, рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 174 случая;
- Волынская область – 71 случай;
- Днепропетровская область – 58 случаев;
- Донецкая область – 11 случаев;
- Житомирская область – 74 случая;
- Закарпатская область – 82 случая;
- Запорожская область – 83 случая;
- Ивано-Франковская область – 291 случай;
- Кировоградская область – 118 случаев;
- м. Киев – 416 случаев;
- Киевская область – 159 случаев;
- Львовская область – 111 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Николаевская область – 2 случая;
- Одесская область – 63 случая;
- Полтавская область – 25 случаев;
- Ровненская область – 119 случаев;
- Сумская область – 73 случая;
- Тернопольская область – 243 случая;
- Харьковская область – 11 случаев;
- Херсонская область – 31 случай;
- Хмельницкая область – 19 случаев;
- Черновицкая область – 432 случая;
- Черкасская область – 99 случаев;
- Черниговская область – 9 случаев.
Важно! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 12 апреля 2020 года в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 10 432 сообщение о подозрении на COVID-19.