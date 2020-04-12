В Украине 2777 случаев COVID-19, 83 человека умерли

За сутки 11 апреля в Украине зафиксировали 266 новых случаев коронавируса. Прирост количества инфицированных за последние сутки составил 10%.

89 пациентов в Украине уже выздоровели от COVID-19, то есть это количество пациентов превышает количество умерших от COVID-19. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения.

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По состоянию на утро 12 апреля в Украине подтвердили 2777 случаев заболевания коронавирусом. За сутки было зафиксировано 226 новых случаев.

Во всех областях Украины есть подтвержденные случаи коронавируса. Наибольшее количество больных – в Черновицкой области. За последние сутки больше всего новых случаев фиксировали в Тернопольской области – 35 случаев, рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 174 случая;

Волынская область – 71 случай;

Днепропетровская область – 58 случаев;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 74 случая;

Закарпатская область – 82 случая;

Запорожская область – 83 случая;

Ивано-Франковская область – 291 случай;

Кировоградская область – 118 случаев;

м. Киев – 416 случаев;

Киевская область – 159 случаев;

Львовская область – 111 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 2 случая;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 25 случаев;

Ровненская область – 119 случаев;

Сумская область – 73 случая;

Тернопольская область – 243 случая;

Харьковская область – 11 случаев;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 19 случаев;

Черновицкая область – 432 случая;

Черкасская область – 99 случаев;

Черниговская область – 9 случаев.

Важно! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 12 апреля 2020 года в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 10 432 сообщение о подозрении на COVID-19.



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