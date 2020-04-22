В Украине 6 592 больных COVID-19: за сутки 467 случаев
В Украине по состоянию на утро 22 апреля коронавирус подтвердили еще в 467 случаях. Таким образом общее количество украинцев, болеющих COVID-19, составляет 6 592, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
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Данные о коронавирусе по областям Украины
- Винницкая область — 349 случаев;
- Волынская область — 176 случаев;
- Днепропетровская область — 150 случаев;
- Донецкая область — 16 случаев;
- Житомирская область — 287 случаев;
- Закарпатская область — 218 случаев;
- Запорожская область — 141 случай;
- Ивано-Франковская область — 589 случаев;
- Кировоградская область — 251 случай;
- м. Киев — 989 случаев;
- Киевская область — 390 случаев;
- Львовская область — 274 случая;
- Луганская область — 26 случаев;
- Николаевская область — 82 случая;
- Одесская область — 148 случаев;
- Полтавская область — 116 случаев;
- Ровенская область — 353 случая;
- Сумская область — 86 случаев;
- Тернопольская область — 471 случай;
- Харьковская область — 82 случая;
- Херсонская область — 72 случая;
- Хмельницкая область — 54 случая;
- Черновицкая область — 1053 случая;
- Черкасская область — 206 случаев;
- Черниговская область — 13 случаев.
Коронавирусная инфекция поражает легкие / Фото Unsplash
Обратите внимание! В статистике нет данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированных АР Крыма и города Севастополя.
Тесты на коронавирус / Инфографика 24 Канала
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