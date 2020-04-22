В Украине 6 592 больных COVID-19: за сутки 467 случаев

В Украине по состоянию на утро 22 апреля коронавирус подтвердили еще в 467 случаях. Таким образом общее количество украинцев, болеющих COVID-19, составляет 6 592, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Читайте также: Следующие 2 года будем жить в условиях противостояния COVID-19, – Шмыгаль

Данные о коронавирусе по областям Украины

Винницкая область — 349 случаев;

Волынская область — 176 случаев;

Днепропетровская область — 150 случаев;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 287 случаев;

Закарпатская область — 218 случаев;

Запорожская область — 141 случай;

Ивано-Франковская область — 589 случаев;

Кировоградская область — 251 случай;

м. Киев — 989 случаев;

Киевская область — 390 случаев;

Львовская область — 274 случая;

Луганская область — 26 случаев;

Николаевская область — 82 случая;

Одесская область — 148 случаев;

Полтавская область — 116 случаев;

Ровенская область — 353 случая;

Сумская область — 86 случаев;

Тернопольская область — 471 случай;

Харьковская область — 82 случая;

Херсонская область — 72 случая;

Хмельницкая область — 54 случая;

Черновицкая область — 1053 случая;

Черкасская область — 206 случаев;

Черниговская область — 13 случаев.



Коронавирусная инфекция поражает легкие / Фото Unsplash

Обратите внимание! В статистике нет данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированных АР Крыма и города Севастополя.



Тесты на коронавирус / Инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.