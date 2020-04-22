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В Украине 6 592 больных COVID-19: за сутки 467 случаев

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Коронавирус в Украине / EPA

В Украине по состоянию на утро 22 апреля коронавирус подтвердили еще в 467 случаях. Таким образом общее количество украинцев, болеющих COVID-19, составляет 6 592, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Данные о коронавирусе по областям Украины

  • Винницкая область — 349 случаев;
  • Волынская область — 176 случаев;
  • Днепропетровская область — 150 случаев;
  • Донецкая область — 16 случаев;
  • Житомирская область — 287 случаев;
  • Закарпатская область — 218 случаев;
  • Запорожская область — 141 случай;
  • Ивано-Франковская область — 589 случаев;
  • Кировоградская область — 251 случай;
  • м. Киев — 989 случаев;
  • Киевская область — 390 случаев;
  • Львовская область — 274 случая;
  • Луганская область — 26 случаев;
  • Николаевская область — 82 случая;
  • Одесская область — 148 случаев;
  • Полтавская область — 116 случаев;
  • Ровенская область — 353 случая;
  • Сумская область — 86 случаев;
  • Тернопольская область — 471 случай;
  • Харьковская область — 82 случая;
  • Херсонская область — 72 случая;
  • Хмельницкая область — 54 случая;
  • Черновицкая область — 1053 случая;
  • Черкасская область — 206 случаев;
  • Черниговская область — 13 случаев.


Коронавирусная инфекция поражает легкие / Фото Unsplash

Обратите внимание! В статистике нет данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированных АР Крыма и города Севастополя.


Тесты на коронавирус / Инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Медицина Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Лечение
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