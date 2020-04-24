В Украине 7 647 случаев COVID-19: за последние сутки обнаружили 477 больных

В Украине за последние сутки обнаружили 477 новых случаев коронавирусной инфекции. В общем, с начала года COVID-19 заболели 7 647 человек.

Статистика о новых случаях заражения традиционно сообщили в пресс-службе Минздрава.

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За последние сутки обнаружили 477 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек умерло, а 96 – выздоровели. Представитель Минздрава Артем Дехтяренко в эфире "Завтрака" на 1+1 сообщил, что из 477 новых случаев – 28 детей и 90 медработников.

Следовательно, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине COVID-19 диагностировали у 7 647 человек. Из них 601 человек выздоровел, а 93 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области и в Киеве, меньше всего – в Черниговской.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 24 апреля:

Винницкая область – 370 случаев;

Волынская область – 203 случая;

Днепропетровская область – 195 случаев;

Донецкая область – 24 случая;

Житомирская область – 309 случаев;

Закарпатская область – 260 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 684 случая;

Кировоградская область – 283 случая;

Киев – 1 122 случая;

Киевская область – 505 случаев;

Львовская область – 298 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Николаевская область – 103 случая;

Одесская область – 169 случаев;

Полтавская область – 161 случай;

Ровненская область – 437 случаев;

Сумская область – 90 случаев;

Тернопольская область – 532 случая;

Харьковская область – 118 случаев;

Херсонская область – 77 случаев;

Хмельницкая область – 65 случаев;

Черновицкая область – 1 199 случаев;

Черкасская область – 234 случая;

Черниговская область – 19 случаев.

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.

За минувшие сутки в Центр общественного здоровья поступило 1 460 сообщений о подозрении на наличие коронавирусной инфекции. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 22 518 сообщений о подозрении на COVID-19.



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