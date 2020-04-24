В Украине 7 647 случаев COVID-19: за последние сутки обнаружили 477 больных
В Украине за последние сутки обнаружили 477 новых случаев коронавирусной инфекции. В общем, с начала года COVID-19 заболели 7 647 человек.
Статистика о новых случаях заражения традиционно сообщили в пресс-службе Минздрава.
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За последние сутки обнаружили 477 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек умерло, а 96 – выздоровели. Представитель Минздрава Артем Дехтяренко в эфире "Завтрака" на 1+1 сообщил, что из 477 новых случаев – 28 детей и 90 медработников.
Следовательно, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине COVID-19 диагностировали у 7 647 человек. Из них 601 человек выздоровел, а 93 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области и в Киеве, меньше всего – в Черниговской.
COVID-19 в областях Украины по состоянию на 24 апреля:
Винницкая область – 370 случаев;
Волынская область – 203 случая;
Днепропетровская область – 195 случаев;
Донецкая область – 24 случая;
Житомирская область – 309 случаев;
Закарпатская область – 260 случаев;
Запорожская область – 163 случая;
Ивано-Франковская область – 684 случая;
Кировоградская область – 283 случая;
Киев – 1 122 случая;
Киевская область – 505 случаев;
Львовская область – 298 случаев;
Луганская область – 27 случаев;
Николаевская область – 103 случая;
Одесская область – 169 случаев;
Полтавская область – 161 случай;
Ровненская область – 437 случаев;
Сумская область – 90 случаев;
Тернопольская область – 532 случая;
Харьковская область – 118 случаев;
Херсонская область – 77 случаев;
Хмельницкая область – 65 случаев;
Черновицкая область – 1 199 случаев;
Черкасская область – 234 случая;
Черниговская область – 19 случаев.
Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.
За минувшие сутки в Центр общественного здоровья поступило 1 460 сообщений о подозрении на наличие коронавирусной инфекции. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 22 518 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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