В Украине 93% людей заразились коронавирусом на территории страны

93% украинцев с коронавирусом, у которых установили путь передачи, заражались COVID-19 на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

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В то же время другие 7% людей находились за рубежом в пределах 14 дней до появления симптомов коронавируса.

В ЦОС напомнили, что COVID-19 передается от человека к человеку капельным и контактным путями – через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного коронавирусом при кашле или чихании.

"Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом", – добавили в источнике.

По состоянию на утро 23 апреля в Украине официально подтвердили 7170 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки обнаружили 578 новых случаев.

Заметим, что пока нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции – соблюдать физическую дистанцию и ежедневную гигиену.

Симптомы коронавируса/Инфографика 24 канала

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