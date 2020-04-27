В Украине более 9 тысяч украинцев заразились COVID-19

По состоянию на 27 апреля в Украине подтвердили 392 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. В общем COVID-19 подтвердили у 9 009 украинцев – из них 220 умерли, еще 864 пациентам удалось выздороветь.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Данные о коронавирусе по областям Украины по состоянию на 27 апреля:

Винницкая область – 398 случаев;

Волынская область – 254 случая;

Днепропетровская область – 310 случаев;

Донецкая область – 52 случая;

Житомирская область – 351 случай;

Закарпатская область – 375 случаев;

Запорожская область – 204 случая;

Ивано-Франковская область – 761 случай;

Кировоградская область – 337 случаев;

г. Киев – 1220 случаев;

Киевская область – 570 случаев;

Львовская область – 358 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Николаевская область – 115 случаев;

Одесская область – 240 случаев;

Полтавская область – 173 случая;

Ровненская область – 522 случая;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 612 случаев;

Харьковская область – 196 случаев;

Херсонская область – 88 случаев;

Хмельницкая область – 72 случая;

Черновицкая область – 1376 случаев;

Черкасская область – 267 случаев;

Черниговская область – 35 случаев.

Обратите внимание! В статистике нет данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.

За последние сутки в Центр общественного здоровья поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25 489 сообщений о подозрении на COVID-19.



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