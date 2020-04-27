В Украине более 9 тысяч украинцев заразились COVID-19
По состоянию на 27 апреля в Украине подтвердили 392 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. В общем COVID-19 подтвердили у 9 009 украинцев – из них 220 умерли, еще 864 пациентам удалось выздороветь.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Данные о коронавирусе по областям Украины по состоянию на 27 апреля:
- Винницкая область – 398 случаев;
- Волынская область – 254 случая;
- Днепропетровская область – 310 случаев;
- Донецкая область – 52 случая;
- Житомирская область – 351 случай;
- Закарпатская область – 375 случаев;
- Запорожская область – 204 случая;
- Ивано-Франковская область – 761 случай;
- Кировоградская область – 337 случаев;
- г. Киев – 1220 случаев;
- Киевская область – 570 случаев;
- Львовская область – 358 случаев;
- Луганская область – 29 случаев;
- Николаевская область – 115 случаев;
- Одесская область – 240 случаев;
- Полтавская область – 173 случая;
- Ровненская область – 522 случая;
- Сумская область – 95 случаев;
- Тернопольская область – 612 случаев;
- Харьковская область – 196 случаев;
- Херсонская область – 88 случаев;
- Хмельницкая область – 72 случая;
- Черновицкая область – 1376 случаев;
- Черкасская область – 267 случаев;
- Черниговская область – 35 случаев.
Обратите внимание! В статистике нет данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.
За последние сутки в Центр общественного здоровья поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25 489 сообщений о подозрении на COVID-19.
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