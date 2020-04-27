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В Украине более 9 тысяч украинцев заразились COVID-19

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Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине / unsplash.com

По состоянию на 27 апреля в Украине подтвердили 392 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. В общем COVID-19 подтвердили у 9 009 украинцев – из них 220 умерли, еще 864 пациентам удалось выздороветь.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Данные о коронавирусе по областям Украины по состоянию на 27 апреля:

  • Винницкая область – 398 случаев;
  • Волынская область – 254 случая;
  • Днепропетровская область – 310 случаев;
  • Донецкая область – 52 случая;
  • Житомирская область – 351 случай;
  • Закарпатская область – 375 случаев;
  • Запорожская область – 204 случая;
  • Ивано-Франковская область – 761 случай;
  • Кировоградская область – 337 случаев;
  • г. Киев – 1220 случаев;
  • Киевская область – 570 случаев;
  • Львовская область – 358 случаев;
  • Луганская область – 29 случаев;
  • Николаевская область – 115 случаев;
  • Одесская область – 240 случаев;
  • Полтавская область – 173 случая;
  • Ровненская область – 522 случая;
  • Сумская область – 95 случаев;
  • Тернопольская область – 612 случаев;
  • Харьковская область – 196 случаев;
  • Херсонская область – 88 случаев;
  • Хмельницкая область – 72 случая;
  • Черновицкая область – 1376 случаев;
  • Черкасская область – 267 случаев;
  • Черниговская область – 35 случаев.

Обратите внимание! В статистике нет данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.

За последние сутки в Центр общественного здоровья поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25 489 сообщений о подозрении на COVID-19.

 

 

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Что делать после возвращения домой, чтобы не заразиться коронавирусом / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Украины Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение
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