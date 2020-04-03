В Украине более тысячи больных коронавирусом COVID-19

В Украине подтвердили 1072 случая заражения коронавирусом COVID-19. Из-за коронавируса уже умерли 27 украинцев, выздоровели – 23 пациента.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

Читайте также: Самые тяжелые недели впереди, – новый глава Минздрава Степанов о коронавирусе

Подтверждено 1072 случая COVID-19. Всего зафиксировано 27 смертельных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 23 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме,

– говорится в сообщении ЦОС.

Важно! Исследования проводят вирусологическая референс-лаборатория ЦОС Украины и областные лабораторные центры. Анализируются образцы не только людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 4 893 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.