В Украине более тысячи больных коронавирусом COVID-19
В Украине подтвердили 1072 случая заражения коронавирусом COVID-19. Из-за коронавируса уже умерли 27 украинцев, выздоровели – 23 пациента.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.
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Подтверждено 1072 случая COVID-19. Всего зафиксировано 27 смертельных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 23 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме,
– говорится в сообщении ЦОС.
Важно! Исследования проводят вирусологическая референс-лаборатория ЦОС Украины и областные лабораторные центры. Анализируются образцы не только людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 4 893 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.
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