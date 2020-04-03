24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

В Украине более тысячи больных коронавирусом COVID-19

- Читати новину українською
Сколько больных коронавирусом в Украине / unsplash.com

В Украине подтвердили 1072 случая заражения коронавирусом COVID-19. Из-за коронавируса уже умерли 27 украинцев, выздоровели – 23 пациента.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

Читайте также: Самые тяжелые недели впереди, – новый глава Минздрава Степанов о коронавирусе

Подтверждено 1072 случая COVID-19. Всего зафиксировано 27 смертельных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 23 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме,
– говорится в сообщении ЦОС.

Важно! Исследования проводят вирусологическая референс-лаборатория ЦОС Украины и областные лабораторные центры. Анализируются образцы не только людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 4 893 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

 

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии

Читайте также

сегодня , 13:19 От коронавируса в Украине умерли уже 23 человека: детали
Лікування 23987
сегодня , 11:16 Коронавирус в оккупированном Крыму: количество больных выросло
Лікування 17476
сегодня , 11:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 4 100 больных
Лікування 147992
сегодня , 17:43 Коронавирус в Винницкой области: 61 подтвержденный случай, есть больные дети
Лікування 18719
сегодня , 22:10 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
Новини України 27229
сегодня , 11:25 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: финальные 7 и 8 серии
Кіно 70813
сегодня , 22:38 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 175963
сегодня , 18:02 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
Новини України 47922
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
2 апреля 18:10 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур

Новости
Больше новостей
Залиште відгук