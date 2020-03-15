В Украине будут перепрофилировать медучреждения из-за коронавируса

Минздрав подпишет приказ, согласно которому все больницы перенесут плановые мероприятия для того, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь украинцам в случае коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

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Завтра министр Минздрава подпишет приказ, согласно которому все плановые операции будут перенесены для того, чтобы медицинские учреждения были готовы к оказанию качественной медицинской помощи, которую потребуют украинцы,

– отметил Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, Минздрав пока интенсивно готовит учреждения здравоохранения, продолжает перепрофилировать больницу, чтобы заведения могли принять больных в случае массового поступления.

Главное о распространении коронавируса в Украине

В Украине 3 человека заболели коронавирусом Covid-19, среди которых умерла первая жертва – женщина из Радомышля. Два других случая зафиксировали в Черновицкой области.

В Украине ввели карантин на общенациональном уровне. Поэтому, запретили проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, а также учебный процесс в школах и университетах. Карантин продлится три недели – с 12 марта по 3 апреля.

Украинцев призвали соблюдать правила профилактики: мыть руки, пользоваться антисептиками, не подходить близко к людям, по возможности работать из дома и самоизолироваться.

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