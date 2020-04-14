В Украине COVID-19 заболели 3 372 человека: подтвердили 98 летальных случаев

По состоянию на утро 14 апреля в Украине подтвердили 270 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщили в Минздраве, общее количество больных – 3 372. К сожалению, в Украине подтвердили 98 летальных случаев.

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Среди больных коронавирусом пациентов – 119 выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

В столице Украины подтвердили 551 случай заражения коронавирусом.

Коронавирус в Украине: области Винницкая область – 200 случаев;

Волынская область – 80 случаев;

Днепропетровская область – 71 случай;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 112 случаев;

Закарпатская область – 99 случаев;

Запорожская область – 89 случаев;

Ивано-Франковская область – 332 случая;

Кировоградская область – 144 случая;

г. Киев – 551 случай;

Киевская область – 224 случая;

Львовская область – 136 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 5 случаев;

Одесская область – 69 случаев;

Полтавская область – 26 случаев;

Ровенская область – 134 случая;

Сумская область – 74 случая;

Тернопольская область – 280 случаев;

Харьковская область – 14 случаев;

Херсонская область – 34 случая;

Хмельницкая область – 22 случая;

Черновицкая область – 546 случаев;

Черкасская область – 105 случаев;

Черниговская область – 10 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Кроме того, в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 974 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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