В Украине COVID-19 заболели 3 372 человека: подтвердили 98 летальных случаев
По состоянию на утро 14 апреля в Украине подтвердили 270 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Как сообщили в Минздраве, общее количество больных – 3 372. К сожалению, в Украине подтвердили 98 летальных случаев.
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Среди больных коронавирусом пациентов – 119 выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.
В столице Украины подтвердили 551 случай заражения коронавирусом.
Коронавирус в Украине: области
- Винницкая область – 200 случаев;
- Волынская область – 80 случаев;
- Днепропетровская область – 71 случай;
- Донецкая область – 12 случаев;
- Житомирская область – 112 случаев;
- Закарпатская область – 99 случаев;
- Запорожская область – 89 случаев;
- Ивано-Франковская область – 332 случая;
- Кировоградская область – 144 случая;
- г. Киев – 551 случай;
- Киевская область – 224 случая;
- Львовская область – 136 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Николаевская область – 5 случаев;
- Одесская область – 69 случаев;
- Полтавская область – 26 случаев;
- Ровенская область – 134 случая;
- Сумская область – 74 случая;
- Тернопольская область – 280 случаев;
- Харьковская область – 14 случаев;
- Херсонская область – 34 случая;
- Хмельницкая область – 22 случая;
- Черновицкая область – 546 случаев;
- Черкасская область – 105 случаев;
- Черниговская область – 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Кроме того, в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 974 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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