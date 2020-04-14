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В Украине COVID-19 заболели 3 372 человека: подтвердили 98 летальных случаев

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В Украине коронавирусом заболели более 3 тысяч человек / Getty Images

По состоянию на утро 14 апреля в Украине подтвердили 270 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщили в Минздраве, общее количество больных – 3 372. К сожалению, в Украине подтвердили 98 летальных случаев.

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Среди больных коронавирусом пациентов – 119 выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

В столице Украины подтвердили 551 случай заражения коронавирусом.

Коронавирус в Украине: области

  • Винницкая область – 200 случаев;
  • Волынская область – 80 случаев;
  • Днепропетровская область – 71 случай;
  • Донецкая область – 12 случаев;
  • Житомирская область – 112 случаев;
  • Закарпатская область – 99 случаев;
  • Запорожская область – 89 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 332 случая;
  • Кировоградская область – 144 случая;
  • г. Киев – 551 случай;
  • Киевская область – 224 случая;
  • Львовская область – 136 случаев;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Николаевская область – 5 случаев;
  • Одесская область – 69 случаев;
  • Полтавская область – 26 случаев;
  • Ровенская область – 134 случая;
  • Сумская область – 74 случая;
  • Тернопольская область – 280 случаев;
  • Харьковская область – 14 случаев;
  • Херсонская область – 34 случая;
  • Хмельницкая область – 22 случая;
  • Черновицкая область – 546 случаев;
  • Черкасская область – 105 случаев;
  • Черниговская область – 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Кроме того, в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 974 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Як не захворіти на коронавірус
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Здоровая жизнь
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