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В Украине дефицит донорской крови, – Минздрав

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Донорство / pixabay.com

В Украине возник дефицит донорской крови. В зоне риска оказались все граждане, которые нуждаются в ургентном срочном хирургическом вмешательстве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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Степанов отметил, что в зоне риска оказались все граждане, которые нуждаются в ургентном срочном хирургическом вмешательстве.

 
Максим Степанов
"В Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови. Из-за этого дефицита в зоне риска оказались все наши граждане, нуждающиеся в ургентном срочном хирургическом вмешательстве".

Запасы донорской крови снизились в целом в 2-4 раза по Украине. В Минздраве отметили, что эта ситуация недопустима.

Степанов обратился к председателям ОГА с просьбой обеспечить прием специализированными учреждениями и заведениями переливания крови лиц, желающих быть донорами крови.

Почему возникла нехватка донорской крови?Во время карантина доноров крови становится все меньше. Кто-то не может добраться до центра сдачи, а кто-то просто боится. Медики уже бьют тревогу, ведь даже во время эпидемии люди рожают или требуют срочных операций.


Как подготовиться к сдаче крови / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Медицина Карантин в Украине 2020
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