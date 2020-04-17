В Украине дефицит донорской крови, – Минздрав
В Украине возник дефицит донорской крови. В зоне риска оказались все граждане, которые нуждаются в ургентном срочном хирургическом вмешательстве.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
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Степанов отметил, что в зоне риска оказались все граждане, которые нуждаются в ургентном срочном хирургическом вмешательстве.
Запасы донорской крови снизились в целом в 2-4 раза по Украине. В Минздраве отметили, что эта ситуация недопустима.
Степанов обратился к председателям ОГА с просьбой обеспечить прием специализированными учреждениями и заведениями переливания крови лиц, желающих быть донорами крови.
Почему возникла нехватка донорской крови?Во время карантина доноров крови становится все меньше. Кто-то не может добраться до центра сдачи, а кто-то просто боится. Медики уже бьют тревогу, ведь даже во время эпидемии люди рожают или требуют срочных операций.
Как подготовиться к сдаче крови / Инфографика 24 канала
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