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Ляшко рассказал о трудностях с тестированием на коронавирус: как Украина это решает

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В Украине делают до 7 тысяч тестов на коронавирус в сутки
В Украине делают до 7 тысяч тестов на коронавирус в сутки / rbc.ua

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине делают 7 тысяч тестов на выявление коронавируса в сутки. Вскоре прибудут картриджи для ПЦР, которые будут в каждом госпитальном округе. Тестов хватает для того, чтобы сделать их всем, кто в этом нуждается.

Украина полностью обеспечена тестами для выявления коронавируса, заявил в эфире "Свободы слова" главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Сейчас мы делаем 7 тысяч тестов ежедневно, но можем делать 10 тысяч,
 – отметил Ляшко.

По его словам, Украина следует примеру ВОЗ, европейских стран, которые предпочитают именно ПЦР-тесты, а не экспресс.

Кроме того, в Минздраве пристально следят за распространением коронавируса в Польше. Ситуация в Украине отстает от польской на 12-13 дней.

"Мы смотрим, сколько тестов делали в Польше, когда там было 5 тысяч больных и анализируем", – пояснил главный санврач. В Украине такое количество больных тестов делают поменьше. Однако Украина делает их прицельнее. Например, провели 4 тысячи тестов, положительный результат дали 400. В Польше этот процент ниже.

Сложности в том, что ПЦР-тесты могут проводить только в специальных лабораториях, имеющих соответствующий класс защиты.

Главный санитарный врач добавил, что вскоре прибудут картриджи для ПЦР, которые будут в каждом госпитальном округе.

Сейчас тестов хватает для того, чтобы сделать их всем, кто в этом нуждается.

Ляшко призвал украинцев в случаев симптомов коронавируса не бояться обращаться за помощью к семейным врачам, в скорую помощь. Если отказываются ехать на вызов, на горячую линию.

Обратите внимание! В Украине обнаружили 12 331 случай заболевания коронавирусом. За сутки 3 мая удалось установить еще 418 случаев заражения. От недуга умерли 15 человек.

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Польши Медицина Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Новости Здоровье Здоровье Лечение
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