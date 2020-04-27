В Украине до конца недели будет 13 тысяч больных COVID-19 – социолог

Директор КМИС Владимир Паниотто прогнозирует, что в четверг количество больных коронавирусом в стране перешагнет за 10 тысяч, а к концу недели болезнь обнаружат у около 13 тысяч человек.

Расчетами Владимир Паниотто поделился на своей личной странице в Фейсбуке.

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Паниотто опубликовал прогноз по средней между S-кривой и кубической кривой. По словам социолога, теоретически сценарий должен развиваться по S-кривой, но предварительные данные показали, что реальная статистика опережает этот прогноз.

Поэтому, лучше всего совпадает с реальными данными аппроксимация кубической кривой, что озадачивает исследователя, ведь "это не имеет теоретического обоснования". Поэтому, по словам Паниотто, пока что количество диагнозов лежит между этими двумя оценками и ближе к их средней.

На данный момент по прогнозу должно быть 8616, а было 8617. За неделю один лишний больной по сравнению с прогнозом,

– написал Паниотто.

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