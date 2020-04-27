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В Украине до конца недели будет 13 тысяч больных COVID-19 – социолог

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К концу недели в Украине будет 13 тысяч больных коронавирусом: прогноз
К концу недели в Украине будет 13 тысяч больных коронавирусом: прогноз / Unsplash

Директор КМИС Владимир Паниотто прогнозирует, что в четверг количество больных коронавирусом в стране перешагнет за 10 тысяч, а к концу недели болезнь обнаружат у около 13 тысяч человек.

Расчетами Владимир Паниотто поделился на своей личной странице в Фейсбуке.

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Паниотто опубликовал прогноз по средней между S-кривой и кубической кривой. По словам социолога, теоретически сценарий должен развиваться по S-кривой, но предварительные данные показали, что реальная статистика опережает этот прогноз.

Поэтому, лучше всего совпадает с реальными данными аппроксимация кубической кривой, что озадачивает исследователя, ведь "это не имеет теоретического обоснования". Поэтому, по словам Паниотто, пока что количество диагнозов лежит между этими двумя оценками и ближе к их средней.

На данный момент по прогнозу должно быть 8616, а было 8617. За неделю один лишний больной по сравнению с прогнозом,
– написал Паниотто.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Прогнозы 2020 Статистика Новости Здоровье Здоровье Лечение
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