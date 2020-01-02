В Украине еще 2 человека заболели свиным гриппом

На Житомирщине за неделю зарегистрировали 2 случая лабораторно подтвержденного пандемического гриппа А (H1N1) – так называемого свиного гриппа. До этого времени, 18 декабря, в Одесской области от гриппа A (H1N1) умер годовалый ребенок, а в Харькове от этого же гриппа умерли 62-летняя женщина и ребенок.

Всего за неделю на Житомирщине фиксируют снижение уровня заболеваемости гриппом во всех возрастных группах, сообщил 2 января областной лабораторный центр.

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Так, на последней неделе 2019 года на Житомирщине за медицинской помощью по поводу заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями обратились 5666 человек. Это на 1036 больных меньше, чем за предыдущую неделю.

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ на Житомирщине заболели 3913 детей. Это на 646 больных детей меньше, чем на предыдущей неделе. Количество больных детей в области – 69% от всех заболевших.

Больше всего на Житомирщине болеют дети в возрасте до 4-х лет – 2302,9 на 100 тысяч детей данной возрастной группы.

Что известно о гриппе А (H1N1)?Его называют "свиным гриппом". Это инфекционное крайне острое респираторное заболевание свиней и людей, вызываемое одним из нескольких вирусов свиного гриппа А. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, при прямом и косвенном контакте. Как правило, клинические симптомы вируса схожи с симптомами сезонного гриппа. Но клиническая картина варьируется в широких пределах – от бессимптомной инфекции до тяжелой пневмонии с летальным исходом.



Как не заразиться гриппом / Инфографика 24 канала

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