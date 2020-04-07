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В Украине еще один человек вылечился от коронавируса

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Женщина выздоровела от коронавируса / poglyad.tv

В Сумах первый человек вылечился от коронавируса. Им оказалась женщина, у которой впервые в области подтвердили коронавирус.

Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский.

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По его словам, второй тест показал, что у женщины нет коронавируса.

Первая больная, у которой диагностировали коронавирус, сейчас здорова. Второе исследование, которое мы провели, показало, что у нее уже нет коронавируса,
– рассказал Збаражский.

Он добавил, что сегодня, 7 апреля, или в течение трех дней ее могут выписать.

По состоянию на 7 апреля в Сумской области зафиксировали 51 случай COVID-19.

 

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Сумы
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