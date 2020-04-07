В Украине еще один человек вылечился от коронавируса
В Сумах первый человек вылечился от коронавируса. Им оказалась женщина, у которой впервые в области подтвердили коронавирус.
Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский.
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По его словам, второй тест показал, что у женщины нет коронавируса.
Первая больная, у которой диагностировали коронавирус, сейчас здорова. Второе исследование, которое мы провели, показало, что у нее уже нет коронавируса,
– рассказал Збаражский.
Он добавил, что сегодня, 7 апреля, или в течение трех дней ее могут выписать.
По состоянию на 7 апреля в Сумской области зафиксировали 51 случай COVID-19.
Симптомы коронавируса/Инфографика 24 Канала
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