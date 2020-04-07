В Украине еще один человек вылечился от коронавируса

В Сумах первый человек вылечился от коронавируса. Им оказалась женщина, у которой впервые в области подтвердили коронавирус.

Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский.

Также по теме: В Украине 1462 человека заразились коронавирусом

По его словам, второй тест показал, что у женщины нет коронавируса.

Первая больная, у которой диагностировали коронавирус, сейчас здорова. Второе исследование, которое мы провели, показало, что у нее уже нет коронавируса,

– рассказал Збаражский.

Он добавил, что сегодня, 7 апреля, или в течение трех дней ее могут выписать.

По состоянию на 7 апреля в Сумской области зафиксировали 51 случай COVID-19.