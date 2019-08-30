В Украине еще один ребенок умер от кори

В Украине от кори умер 5-летний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказания, он не смог побороть болезнь.

В семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

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В ведомстве напоминают о критической необходимости формирования коллективного иммунитета на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за противопоказания.



Заболеваемость корью в Украине и мире

Корь – что это? Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

С начала вспышки кори (лето 2017 года) в Украине умерло 40 человек, а заболели более 115 000 человек.

Эпидемия кори

Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 и 6 лет).

Сначала вспышки инфекции в Украине заболело больше людей, чем во всей Европе вместе.

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