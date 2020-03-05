В Украине еще около 10 человек проверят на коронавирус

По состоянию на 5 марта в Украине проверяют около 10 человек на наличие коронавируса.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко во время брифинга после окончания обсервации эвакуированных из Уханя.

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Он также рассказал, что состояние больного из Черновцов стабильное. Все люди, с кем контактировал человек, находятся под медико-санитарным надзором.

Главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко “Еще около 10 образцов, в которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирус, отправили на тестирование. Но мы не можем утверждать о заболевании пока не будет результатов обследования".

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 5 марта коронавирусом заболело более 95 000 человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 3 200 человек, выздоровели – более 50 000 человек.

На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.

По состоянию на 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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