24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

В Украине еще около 10 человек проверят на коронавирус

- Читати новину українською

По состоянию на 5 марта в Украине проверяют около 10 человек на наличие коронавируса.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко во время брифинга после окончания обсервации эвакуированных из Уханя.

Также по теме: В Черновцах госпитализировали еще двух людей с подозрением на коронавирус

Он также рассказал, что состояние больного из Черновцов стабильное. Все люди, с кем контактировал человек, находятся под медико-санитарным надзором.

 
Главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко
“Еще около 10 образцов, в которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирус, отправили на тестирование. Но мы не можем утверждать о заболевании пока не будет результатов обследования".

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 5 марта коронавирусом заболело более 95 000 человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни более 3 200 человек, выздоровели – более 50 000 человек.
  • На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.


Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

В Ухане от коронавируса умер ранее вылеченный пациент
сегодня
Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Виктор Ляшко Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
4 марта 17:11 Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога
Юлія Девда
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук