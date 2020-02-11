В Украине гостиницы отказывают китайцам в поселении из-за вспышки коронавируса

Некоторые украинские отели не селят китайцев из-за угрозы коронавируса, который распространился из города Ухань.

Об этом сообщили в Минздраве.

Читайте также: Вспышка коронавируса: с круизного лайнера в Японии власти эвакуируют часть пассажиров

По словам и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина, не надо порождать определенную ксенофобию в отношении граждан Китая.

"Мы уже имеем некоторые сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенные гостиницы", – сказал Кузин.

Он добавил, что это поведение является недопустимым, ведь основа любого защиты – покой, рациональное мышление и опора на определенную доказательную базу.

Последние данные о распространении китайского вируса:

По состоянию на 11 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 1018 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.