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В Украине гостиницы отказывают китайцам в поселении из-за вспышки коронавируса

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В Украине гостиницы отказывают китайцам в поселении из-за вспышки коронавируса / Getty Images

Некоторые украинские отели не селят китайцев из-за угрозы коронавируса, который распространился из города Ухань.

Об этом сообщили в Минздраве.

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По словам и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина, не надо порождать определенную ксенофобию в отношении граждан Китая.

"Мы уже имеем некоторые сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенные гостиницы", – сказал Кузин.

Он добавил, что это поведение является недопустимым, ведь основа любого защиты – покой, рациональное мышление и опора на определенную доказательную базу.

Последние данные о распространении китайского вируса:

  • По состоянию на 11 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 1018 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус 2020
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