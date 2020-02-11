В Украине гостиницы отказывают китайцам в поселении из-за вспышки коронавируса
Некоторые украинские отели не селят китайцев из-за угрозы коронавируса, который распространился из города Ухань.
Об этом сообщили в Минздраве.
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По словам и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина, не надо порождать определенную ксенофобию в отношении граждан Китая.
"Мы уже имеем некоторые сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенные гостиницы", – сказал Кузин.
Он добавил, что это поведение является недопустимым, ведь основа любого защиты – покой, рациональное мышление и опора на определенную доказательную базу.
Последние данные о распространении китайского вируса:
- По состоянию на 11 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 1018 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.
- От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
- В Китай временно прекратили групповые туры.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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