В Украине хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

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В Украине не будут продавать энергетики несовершеннолетним
В Украине не будут продавать энергетики несовершеннолетним / pixabay.com

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно содействия здоровому образу жизни детей и подростков (№10117), которым предлагается запретить потребление энергетических напитков несовершеннолетними.

Также нардепы хотят изменить маркировку энергетических напитков. На видимой стороне этикетки будет находиться предостережение относительно употребления энергетических напитков несовершеннолетними, беременными женщинами, женщинами, которые кормят грудью, лицами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями эндокринной и центральной нервной системы, а также опасности употребления энергетических напитков в сочетании с алкоголем.

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Депутаты хотят запретить разлив энергетиков в тару больше, чем 0,33 литра. А энергетические напитки, в которых содержится алкоголь вообще планируют запретить. 

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Также законом устанавливается, что энергетический напиток – это газированный или негазированный напиток (за исключением чая, кофе и напитков на основе кофейных и чайных экстрактов), который содержит кофеин из любого источника происхождения в количестве, превышающем 150 мг/л и/или другие компоненты, которые стимулируют центральную нервную систему.

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Теги: Законодательство Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Верховная Рада Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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