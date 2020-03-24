В Украине и мире количество больных коронавирусом занижено в 8 – 10 раз, – Комисаренко

Анализ пандемии практически во всех странах показывает, что официальные данные, которые базируются на диагностических данных, примерно в 8-10 раз отличается от настоящей ситуации распространения пандемии. Такая же ситуация в Украине.

Об этом сообщил председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комисаренко в эфире программы "Свобода слова".

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То есть, в странах, где диагностируют коронавирус, в 8-10 раз, в частности в Украине, большее количество инфицированных и больных. Потому что не все больные имеют видимые признаки заболевания.

Комисаренко привел в пример Исландию, которая провела тестирование всем гражданам страны, а это 360 тысяч населения. Сейчас в стране провели тестирование 10 тысяч человек – половина из них являются инфицированными.

Пока мы не проведем диагностику, у нас будут люди без признаков заболевания, но они будут носителями вируса,

- отметил Комиссаренко.

Что известно о коронавирусе в Украине

По состоянию на 23 марта зафиксировано 73 случая коронавируса. Один пациент из Черновицкой области полностью выздоровел. Три человека, к сожалению, умерли. Тем временем Киев обогнал Черновицкую область по количеству подтвержденных случаев.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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