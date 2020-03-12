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В Украине исследуют 4 подозрения на коронавирус

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На сегодня в Украине специалисты проверяют 4 людей на заболевание коронавирусом. В каких именно регионах – в Минздраве не говорят.

"Это новая свежая статистика. Она не вошла в официальную, потому что я только что получил телефонный звонок", – сообщил 12 марта на брифинге заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

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При этом он не уточнил, где именно зафиксированы эти подозрения. Соответствующую информацию озвучивают только после проведения исследования.

Ситуацию с коронавирусом в оккупированном Крыму Ляшко не смог прокомментировать, поскольку не владеет ситуацией.

Из-за коронавируса в Украине действует карантин: что известно

  • 11 марта Кабмин объявил, что с 12 марта вводится карантин на общенациональном уровне. Будет действовать он до 3 апреля.
  • Во всех учебных заведениях отменили занятия.
  • Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Это – культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия.
  • Запрет не касается мер государственной необходимости.
  • Украина закрывает все пункты пропуска на своих границах.

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Что нужно знать о коронавирусе / инфографика 24 канала

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Министерство здравоохранения Украины Новости Украины Медицина Новости Здоровье Здоровая жизнь
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