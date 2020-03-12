В Украине исследуют 4 подозрения на коронавирус
На сегодня в Украине специалисты проверяют 4 людей на заболевание коронавирусом. В каких именно регионах – в Минздраве не говорят.
"Это новая свежая статистика. Она не вошла в официальную, потому что я только что получил телефонный звонок", – сообщил 12 марта на брифинге заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.
Важно Украина закрывает контрольно-пропускные пункты на границе: список
При этом он не уточнил, где именно зафиксированы эти подозрения. Соответствующую информацию озвучивают только после проведения исследования.
Ситуацию с коронавирусом в оккупированном Крыму Ляшко не смог прокомментировать, поскольку не владеет ситуацией.
Из-за коронавируса в Украине действует карантин: что известно
- 11 марта Кабмин объявил, что с 12 марта вводится карантин на общенациональном уровне. Будет действовать он до 3 апреля.
- Во всех учебных заведениях отменили занятия.
- Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Это – культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия.
- Запрет не касается мер государственной необходимости.
- Украина закрывает все пункты пропуска на своих границах.
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