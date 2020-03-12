В Украине исследуют 4 подозрения на коронавирус

На сегодня в Украине специалисты проверяют 4 людей на заболевание коронавирусом. В каких именно регионах – в Минздраве не говорят.

"Это новая свежая статистика. Она не вошла в официальную, потому что я только что получил телефонный звонок", – сообщил 12 марта на брифинге заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

Важно Украина закрывает контрольно-пропускные пункты на границе: список

При этом он не уточнил, где именно зафиксированы эти подозрения. Соответствующую информацию озвучивают только после проведения исследования.

Ситуацию с коронавирусом в оккупированном Крыму Ляшко не смог прокомментировать, поскольку не владеет ситуацией.

Из-за коронавируса в Украине действует карантин: что известно

11 марта Кабмин объявил, что с 12 марта вводится карантин на общенациональном уровне. Будет действовать он до 3 апреля.

Во всех учебных заведениях отменили занятия.

Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Это – культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия.

Запрет не касается мер государственной необходимости.

Украина закрывает все пункты пропуска на своих границах.